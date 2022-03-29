Bitkin halde yüzerken görülen yunus kıyıda ölü bulundu

Hatay'ın Arsuz ilçesinde dün bitkin halde yüzerken görüntülenen yunus, kıyıda ölü bulundu.

Uluçınar Mahallesi kumsalında hareketsiz duran bir deniz canlısı olduğunu görenler, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi öğretim üyeleri, yunus olduğunu tespit ettiği deniz canlısının öldüğünü belirledi.

Yunus, daha sonra bölgeden alınarak üniversitenin bahçesine gömüldü.

İSTE Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan, AA muhabirine, yunusun, dün balıkçılar tarafından bitkin halde görüntülenen boz yunus olduğunu söyledi.

Yapılan ilk incelemede yunusta herhangi bir yaraya rastlanmadığını aktaran Turan, ölüm nedeninin detaylı incelemeden sonra ortaya çıkacağını belirtti.

Yaklaşık 3 metre boyundaki yunusun üniversite bahçesine gömüldüğünü dile getiren Turan, hayvanın kemiklerinin, açılması planlanan İskenderun Teknik Üniversitesi Su Altı Müzesi'nde sergileneceğini kaydetti.