Hatay'da 1574'te Yapılan Camide İmam Ney Dinletisi Sunuyor

Hatay'da 1574'te yaptırılan Payas 2. Selim Camisi'nin imamı İbrahim Gülcü, atölyesinde yaptığı neyle avludaki ziyaretçilere müzik dinletisi sunuyor.

Mimar Sinan tarafından Payas ilçesinde inşa edilen Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'ndeki camide görevli 37 yaşındaki imam hatip Gülcü, 12 yıl önce ney yapmaya merak sardı.

Gülcü, imam odasının bir bölümünü atölyeye dönüştürdükten sonra boş zamanlarında ney yapmaya başladı.

Ney üflemede de kendini geliştiren Gülcü'nün, cami avlusundaki 1357 yıllık anıt zeytin ağacının gölgesinde çaldığı ezgiler, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Gülcü, tasarladığı neyleri de dersine katılan öğrencilere hediye ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından afetzedelere de ev sahipliği yapan külliyede yükselen ney sesleri, ziyaretçilere huzur veriyor.

"Sesi duyduktan sonra öğrenmek isteyenler oluyor"

İbrahim Gülcü, AA muhabirine, merak üzerine başladığı ney yapımında kendini geliştirdiğini söyledi.

Halk arasında "Sarı Selim Camisi" olarak da bilinen ibadethanenin cemaatinden olumlu tepkiler aldığını dile getiren Gülcü, şöyle konuştu:

"Zeytin ağacımızın altında cemaatimizin istediği eserleri neyle üflüyor, güzel yorumlar alıyoruz. Sadece ilahi değil, ecdat yadigarı eserleri de çalıyorum. Sesi duyduktan sonra merak edip ney yapımı ve üflemesini öğrenmek isteyenler oluyor.

Ücretsiz ney yapım ve üfleme eğitimi verdiğim 20 öğrencim var. Ürettiğim neylerden kazanç sağlamıyorum. Başta depremzede kardeşlerimiz olmak üzere ders alan öğrencilerimize hediye ediyorum."

Mimar Sinan'ın 1574'te inşa ettiği külliye ve Payas 2. Selim Camisi'ni yerli ve yabancı çok sayıda kişinin ziyaret ettiğini belirten Gülcü, Arapça, Fransızca ve İngilizce bilmesi sayesinde turistlere buranın tarihini anlattığını kaydetti.