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Hatay Akademi Senfoni Orkestrası Depremzedelerle Buluştu

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Hatay Akademi Senfoni Orkestrası, Antakya ilçesindeki depremzedelerle bir araya geldi. Konserde orkestra, klasik ve halk müziği eserlerini icra etti.

Hatay Akademi Senfoni Orkestrası merkez Antakya ilçesinde depremzedelerle buluştu.

Aşağı Ekinci Geçici Konaklama Merkezi'ndeki İnönü Ortaokulu bahçesinde gerçekleşen konserin orkestra şefliğini Ali Uğur üstlendi.

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, orkestra klasik ve halk müziğinden eserler icra etti.

Şef Uğur, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra ilk kez Hatay'da 90 kişilik bir kadroyla konser verdiklerini söyledi.

Hatay'da 8 konteyner kentte konser vereceklerini belirten Uğur, şöyle devam etti:

"Amacımız depremden sonra yaşadığımız yıkımdan sonra umudun ışığını yakmak, buradaki insanlara moral ve motivasyon olmak. Evet yıkıldık ama yeni yaşamı örmemiz gerekiyor mesajını vermek. Bir diğer amacımız Hatay'da sanata erişim neredeyse imkansızlaştı. Bizler de bu çoğrafyanın çocukları, eğitimcileri ve sanatçıları olarak buradaki insanların sanata erİşim hakkını yaratmak amacıyla konteyner konteyner gezip uzak kaldıkları sanat faaliyetlerini gerçekleştirmek istiyoruz."

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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