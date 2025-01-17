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Hastanedeki Öğrenci Karnesini Aldı
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Kalp kapakçığındaki açıklık nedeniyle tedavi gören 9 yaşındaki Cihan Karabacak, hastane sınıfında eğitim alarak karnesini aldı. Sınıf öğretmeni ile uzaktan ders gören Karabacak, sağlık durumu iyiye gidiyor.

Kalp kapakçığındaki açıklık nedeniyle Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde tedavi gören 9 yaşındaki Cihan Karabacak, karnesini eğitimini sürdürdüğü hastane sınıfında aldı.

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde yaşayan Cihan Karabacak, rahatsızlığı nedeniyle bir ay önce KTÜ Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Şiran Gazipaşa İlkokulu üçüncü sınıf öğrencisi Karabacak, tedavi olurken bir yandan da Ortahisar Ticaret İlkokulu KTÜ Farabi Hastanesi sınıfında eğitimini sürdürdü.

Sınıf öğretmeni Sefahat Sever, Karabacak'a enfeksiyon riski taşıdığı süreçte dersleri akıllı tahta aracılığıyla uzaktan anlattı.

Tedavisi sırasında derslerinden geri kalmayan Karabacak, karnesini Ortahisar Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş'ın elinden aldı.

Karakaş, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Genel Müdürlüğünce uygulanan projeler kapsamında gerek hastane sınıfında gerekse evde öğrencilere yönelik eğitimlerin devam ettiğini söyledi.

Hastanede tedavi gören öğrencilerin karne sevincine ortak olmak istediklerini belirten Karakaş, "İlçemizde eğitimi hastanede devam eden 5 öğrencimiz var. 55 öğrencimize de evde eğitim veriyoruz." dedi.

Öğretmen Sefahat Sever de tedavi gören öğrencilerle öncelikle oyun ve moral etkinlikleriyle iletişim kurduklarını, ardından derslere başladıklarını anlattı.

Yıllık ders programına uyduklarını ifade eden Sever, "Çocuklar derslerinden geri kalmıyorlar. Hangi seviyedelerse programa uygun o dersler işleniyor." diye konuştu.

"Hem canı sıkılmadı hem de hastaneye adapte oldu"

Baba Veysel Karani Karabacak da oğlunun sağlık durumunun tedaviyle iyiye doğru gittiğini söyledi.

Oğlunun kalp kapakçığındaki sorun düzelmeye başlayınca hastanenin eğitim birimi görevlilerinin kendileriyle iletişime geçtiğini dile getiren Karabacak, şunları kaydetti:

"Öğretmeni derslerle ilgili tekrarlama üniteleriyle yardımcı oldu. Etkinliklerle, eğlenceli sunumlarla hem canı sıkılmadı hem de hastaneye adapte oldu. Pozitif bir şekilde sağlık sürecimizi sonlandırarak taburcu edilmeyi bekliyoruz. Öğretmenimize, bu hizmeti veren devletimize, ilçe milli eğitim müdürlüğümüze, hastanemize teşekkür ediyorum. Karne sevincini de yaşadık."

Karnesini alan Cihan Karabacak da okulunu çok sevdiğini, aynı etkinlikleri hastanede de yaptığını söyledi.

Karabacak, "Buraya geldiğimizden beri öğretmenim beni okutuyor, kitap da veriyordu. Şiran'a gideceğiz. Şiran'da da öğretmenim ve arkadaşlarımla oynayacağım." dedi.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Kültür Sanat
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