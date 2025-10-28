Hasankeyf'te Cumhuriyet'in 102. Yılı Kutlaması

BATMAN'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde lise öğrencileri, Cumhuriyet'in 102'nci yılı dolayısıyla ilçenin sembol noktalarının yer aldığı özel bir kareografi çalışması gerçekleştirdi.

Cumhuriyet'in 102'nci yılı kutlamaları kapsamında Hasankeyf Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından hazırlanan kareografi çalışması, ilçenin tarihi ve kültürel değerlerini yansıttı. Yaklaşık 1 ay süren hazırlık sürecinin ardından öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde okullarından başlayarak ellerinde Türk bayraklarıyla Arkeopark alanı, Zeynel Bey Türbesi ve Hasankeyf Kalesi gibi kentin simge noktalarında yürüyüş yaptı. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan, 12 bin yıllık tarihiyle kadim geçmişe sahip Hasankeyf'te gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilere bayrak ve Cumhuriyet sevgisinin aşılanması amaçlandı. Tarihi dokunun ve öğrencilerin oluşturduğu kareografinin görüntüleri dron kamerasıyla da kayıt altına alındı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,