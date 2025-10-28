Haberler

Hasankeyf'te Cumhuriyet'in 102. Yılı Kutlaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde, Cumhuriyetin 102. yılı dolayısıyla lise öğrencileri özel bir kareografi çalışması düzenledi. Öğrenciler, tarihi ve kültürel mekanlarda Türk bayraklarıyla yürüyüş yaparak Cumhuriyet sevgisini vurguladı.

BATMAN'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde lise öğrencileri, Cumhuriyet'in 102'nci yılı dolayısıyla ilçenin sembol noktalarının yer aldığı özel bir kareografi çalışması gerçekleştirdi.

Cumhuriyet'in 102'nci yılı kutlamaları kapsamında Hasankeyf Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından hazırlanan kareografi çalışması, ilçenin tarihi ve kültürel değerlerini yansıttı. Yaklaşık 1 ay süren hazırlık sürecinin ardından öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde okullarından başlayarak ellerinde Türk bayraklarıyla Arkeopark alanı, Zeynel Bey Türbesi ve Hasankeyf Kalesi gibi kentin simge noktalarında yürüyüş yaptı. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan, 12 bin yıllık tarihiyle kadim geçmişe sahip Hasankeyf'te gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilere bayrak ve Cumhuriyet sevgisinin aşılanması amaçlandı. Tarihi dokunun ve öğrencilerin oluşturduğu kareografinin görüntüleri dron kamerasıyla da kayıt altına alındı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Altay Tankı envantere girdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan törende güzel haberi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kız memleketindeki geleneği anlattı, duyanlar inanamadı: Ailemin baskısıyla açıldım

Memleketindeki "kız kaçırma" geleneğini duyanlar "yok artık" dedi
Hüseyin Tatlı açıkladı! İbrahim Tatlıses'in 30 yıllık vaadi ortaya çıktı

Kardeşi ilk kez açıkladı! Tatlıses'in 30 yıllık vaadi ortaya çıktı
İmzayı attı! Süper Lig ekibi Volkan Demirel'e emanet

İmzayı attı! Süper Lig ekibi artık ona emanet
7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı

7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı
Genç kız memleketindeki geleneği anlattı, duyanlar inanamadı: Ailemin baskısıyla açıldım

Memleketindeki "kız kaçırma" geleneğini duyanlar "yok artık" dedi
Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu: Bu kadar zor olmaması gerekiyor

Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu
Atölyelerin tek tek kapandığı Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor

Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor
Çernobil'de köpekler aniden maviye döndü! Bilim insanları alarma geçti

Bilim insanları alarmda! Çernobil'de köpekler aniden maviye döndü
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
Sadettin Saran takım uçağında! Asensio ile arasında geçen diyaloğa beğeni yağıyor

Aralarındaki diyaloğa beğeni yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.