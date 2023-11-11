Hasan Murat Mercan, Atatürk filminin gösterimine katıldı

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Atatürk: 1881-1919 filminin uluslararası gösterimine katıldı. Büyükelçi Mercan'ın eşi İnci Mercan ile birlikte gösterime katıldığı belirtildi. Gecede Azerbaycan'ın Washington Büyükelçisi Khazar İbrahim de yer aldı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Washington'da "Atatürk: 1881-1919" filminin uluslararası gösterimine katıldı.

Büyükelçiliğin sosyal medya platformu X'ten yapılan paylaşımında, "Atatürk: 1881-1919" filminin gösterimine Büyükelçi Mercan'ın eşi İnci Mercan ile katıldığı belirtildi.

Paylaşımda, "Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) organize ettiği geceye ilişkin kurumun X hesabından yapılan paylaşımında da gösterime, Azerbaycan'ın Washington Büyükelçisi Khazar İbrahim'in de katıldığı kaydedildi.