Hasan Gökçe Yorgun ve Jiao Li, Mersin Müzik Festivali'nde sahne alacak

MERSİN (AA) - Klasik müzik sanatçısı Hasan Gökçe Yorgun ve Çinli piyanist Jiao Li, 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında konser verecek.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, Hasan Gökçe Yorgun ve Jiao Li, 2 Haziran saat 20.00'de Mersin Üniversitesi Nevit Kodallı Konser Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.

Yorgun ve Jiao Li, konserde "Batı'dan Doğu'ya Müzik Yolculuğu" adıyla dünya bestecilerinin eserlerini seslendirecek.

Mersin'de 21 Mayıs-11 Haziran'da yapılacak 20. Uluslararası Müzik Festivali'nde 12 konser düzenlenecek.