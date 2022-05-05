Hasan Gökçe Yorgun ve Jiao Li, Mersin Müzik Festivali'nde sahne alacak
AA - Mustafa Ünal Uysal - Kültür Sanat
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Klasik müzik sanatçısı Hasan Gökçe Yorgun ve Çinli piyanist Jiao Li, 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında konser verecek.
MERSİN (AA) - Klasik müzik sanatçısı Hasan Gökçe Yorgun ve Çinli piyanist Jiao Li, 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında konser verecek.
Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, Hasan Gökçe Yorgun ve Jiao Li, 2 Haziran saat 20.00'de Mersin Üniversitesi Nevit Kodallı Konser Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.
Yorgun ve Jiao Li, konserde "Batı'dan Doğu'ya Müzik Yolculuğu" adıyla dünya bestecilerinin eserlerini seslendirecek.
Mersin'de 21 Mayıs-11 Haziran'da yapılacak 20. Uluslararası Müzik Festivali'nde 12 konser düzenlenecek.
AA / Mustafa Ünal Uysal - Kültür Sanat