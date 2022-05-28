Harran Üniversitesinde mezuniyet sevinci - Haberler

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Harran Üniversitesinde mezuniyet sevinci

AA - Yasin Dikme - Kültür Sanat
Harran Üniversitesinde mezuniyet sevinci

Harran Üniversitesinde (HRÜ), 2021-2022 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Harran Üniversitesinde (HRÜ), 2021-2022 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

HRÜ'den yapılan açıklamaya göre 11 Nisan Stadyumu'nda gerçekleşen tören, tüm fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının mezun durumunda olan öğrencilerinin kortej yürüyüşüyle başladı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşının okuması ve sinevizyon gösteriminin ardından Rektör Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik ve mezun öğrenciler adına dönem birincisi Özlem Nur Öncel açılış konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Çelik tarafından okul birincisi Özlem Nur Öncel, dönem ikincisi Ala Hacbedran ve dönem üçüncüsü Berrin Çoban'a başarı belgeleri verildi.

Törene, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Ere, akademisyenler ile öğrenci aileleri katıldı.

Kep atma seremonisi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

AA / Yasin Dikme - Kültür Sanat

Harran Rektör Nisan Tören Kültür Sanat Haberler

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