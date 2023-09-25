Haritalarda Atayurt Sergisi ve Kaftanlarda Özbek ve Türk Motifleri Defilesi Taşkent'te Düzenlendi

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı ve Özbekistan'ın bağımsızlığının 32. yılı vesilesiyle düzenlenen 'Haritalarda Atayurt' sergisi ve 'Kaftanlarda Özbek ve Türk Motifleri' defilesi büyük ilgi gördü. Sergi ve defile, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği ile Türk Tarih ve Kültür Vakfı (TÜRKTAV) işbirliğinde gerçekleştirildi.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı ve Özbekistan'ın bağımsızlığının 32. yılı vesilesiyle "Haritalarda Atayurt" sergisinin açılışı ve "Kaftanlarda Özbek ve Türk motifleri" defilesi düzenlendi.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği ile Türk Tarih ve Kültür Vakfı (TÜRKTAV) işbirliğinde düzenlenen serginin açılışına Özbekistan Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Bakanı Aziz Abduhakimov, Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, TÜRKTAV Başkanı Ömer Nizamettin Aykurt, Özbekistan Sanat Akademisi Başkanı Akmal Nur ile çok sayıda davetli katıldı.

Semerkantlı tasarımcı Hamida İnoyatova'nın koleksiyonundan seçilmiş özel parçalardan oluşan "Kaftanlarda Özbek ve Türk Motifleri Defilesi ve TÜRKTAV'ın özel koleksiyonunda yer alan Türkistan konulu haritalardan oluşan "Haritalarda Atayurt" sergisinin açılışında konuşan Bakan Abduhakimov, Özbekistan ile Türkiye'nin aynı tarihi ve kültürel değerlere sahip olduğunu kaydederek, bu sergi ve defilenin de bunun bir göstergesi olduğunu belirtti.

TÜRKTAV'ın Özbekistan'ın diğer ülkelerdeki tarihi ve kültürel mirasının ülkeye getirilmesine önemli katkılar sağladığını aktaran Abduhakimov, bu katkılarından dolayı TÜRKTAV Başkanı Aykurt'a teşekkür etti.

Büyükelçi Bekar da Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin iki ülke halkları arasındaki ezeli kardeşlik bağlarından aldığı güçle bugün, daha önce hiç olmadığı kadar yüksek bir seviyeye ulaştığını belirterek, müşterek tarih, dil, inanç, medeniyet ve gelenekler temelinde gelişen işbirliğinin, bu gibi kültürel etkinliklerle daha da perçinlenmekte olduğunu vurguladı.

Türkistan'ın, Türklüğün ana vatanı, Türk medeniyet ve kültürünün kaynağı, Türk efsanelerinin ve Dede Korkut masallarının ortaya çıktığı, Kutadgu Bilig ile Divanu Lugati't-Türk'ün yazıldığı coğrafya olduğuna dikkati çeken Bekar, bu özel sergide, medeniyet tasavvurlarının beslendiği manevi iklimin kaynağı olan ata yurdu Türkistan haritalarını inceleyerek, Türk halklarının menşei, yayıldıkları alanlar ve batıya doğru gerçekleştirdikleri göçün güzergahlarına vakıf, muhteşem tasarımların sergileneceği "Kaftanlarda Özbek ve Türk Motifleri" defilesini izleyerek de iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel derinliğin ne kadar kapsamlı olduğuna şahit olacaklarını dile getirdi.

Aykurt, yüzyıllar öncesine dayanan gelenek ve örf adetlerde olan benzerlikler ve genel değerler sisteminin Özbek ve Türk halkını birbirine bağladığını, halklar arasındaki böylesi yakınlığın her iki devletin ilişkilerinde karşılık bulduğunu kaydederek iki ülke liderleri arasındaki samimi ilişkilerin kuşkusuz karşılıklı güvene dayalı ilişkilerin yeni bir aşamaya çıkartılmasında etkili olduğunu belirtti.

Serginin TÜRKTAV'ın özel koleksiyonunda yer alan Türkistan konulu haritalardan oluştuğunu ve bu haritaların Türk halklarının menşei, yayıldıkları alanlar, batıya doğru gerçekleştirdikleri göçün güzergahlarını gösterdiğini ve büyük çoğunlukla ünlü coğrafyacıların kaleminden çıktığını ifade eden Aykurt, sergideki haritaların orijinal nüshalarının iki ülkenin dostluk ve kardeşliğinin bir nişanesi olarak TÜRKTAV tarafından Semerkant'taki Uluslararası İpek Yolu Turizm ve Kültürel Miras Üniversitesine bağışlandığını aktardı.

Özbekistan Güzel Sanatlar Akademisinin Sanat Galerisi'nde başlayan sergi ay sonuna kadar açık kalacak.