Bitlis'te yaşayan son harik ustası Haydar Yılmaz, teknolojinin ilerlemesine rağmen hayranı olduğu Müslüm Gürses'i hala kasetçalarda dinliyor. Yılmaz, Müslüm Gürses'in bütün albümlerini topladı ve kasetleri müzik çalara takarak dinlemeyi tercih ediyor.

Harik ustasının Müslüm Gürses hayranlığı

BİTLİS - Bitlis'te yaşayan son harik (yöresel ayakkabı) ustası Haydar Yılmaz, teknolojinin ilerlemesine rağmen hayranı olduğu Müslüm Gürses'i hala kasetçalarda dinliyor.

Lise yıllarından bu yana büyük bir hayranlık duyduğu Müslüm Gürses'in bütün albümlerini toplayan Yılmaz; bilgisayar, tablet ve akıllı telefon yerine antika sayılabilecek kasetçalarda dinliyor. Bitlis'te 26 yıldan beridir yöresel ayakkabı üretimi ile uğraşan 2 çocuk babası 43 yaşındaki Yılmaz, çocukluğundan beri hayranı olduğu arabesk müziği sanatçısı Müslüm Gürses'in kasetlerini biriktirdi. Bitlis'te yöresel ayakkabı harik sanatının son temsilcisi Haydar Yılmaz, harikleri örerken yıllarca biriktirdiği Müslüm Gürses kasetlerini dinliyor.

Müslüm Gürses'in bugüne kadar çıkardığı kasetlerden 85 tanesini alarak koleksiyon yapan Yılmaz, gençlik yıllarında kazandığı harçlıklarından aldığı kasetlere de gözü gibi bakıyor. Kasetleri dolabında saklayan, zaman zaman da çıkarıp tozlarını alan Haydar Yılmaz, yeni nesil dijital cihazlarda dinlemek yerine kasetleri müzik çalara takarak dinlemeyi tercih ediyor.

Haydar Yılmaz, Müslüm Gürses dinleyerek ördüğü harikleri daha kısa sürede tamamladığını belirterek, "Bitlis'e özgü harik geleneksel ayakkabısının son ustasıyım. 1996 yıllarında bu mesleğe başladım. Yaklaşık 26-27 yıldır bu mesleği yapıyorum. Harik mesleğine başlamadan önce başka bir hayranlığım vardı, o da Müslüm Gürse hayranlığıydı. Kasetleri çıktığı zaman hemen alıyordum. Kasetleri topladım, eksik olanları da buldum. Çok şükür seriyi tamamladım. Şu anda Müslüm Gürses'in bütün kasetleri bende mevcut. İş yaptığım zaman özellikle Müslüm Gürses'i dinlediğim zaman verimim daha artıyor, daha çok yapıyorum. Müslüm Gürses hayranlığı yaklaşık 30 yılı buluyor. Tabi o zamanlar kaset vardı. Bilgisayar, telefon ve şu anki teknolojik ürünler yoktu. Kasetleri teypte dinliyorduk. Şu an bile bilgisayar ve telefon gibi ürünlerde dinlemekten zevk almıyorum. Daha şok kasetten dinliyorum. O zamandan beridir kasetçalarımı da kasetlerimi de muhafaza ettim. İnşallah dinleyerek de devam edeceğim" dedi.

Harikin Bitlis'e özgü geleneksel bir ayakkabı olduğunu da ifade eden Yılmaz, "Yöre halkı ayakkabı olmadan kullandığı bir ayakkabı çeşididir. Tamamıyla el işçiliği ve 4-5 günde bir çift yapılabiliyor. Ayakkabı kullanıldıkça unutulmaya başlandı. Şu anda benden başka yapan yok. Kurslar açıyorum, kursiyerler yetiştiriyorum. Onlara hariki öğretiyorum. Harik'in yanında kursiyerlerim ister istemez Müslüm Gürses'i dinledikleri için hayranı oluyorlar. 85'e yakın Müslüm Gürses kaseti bende mevcut. Bütün şarkılarını seviyorum ama Güldür Yüzümü, Gitme, Küskünüm ve Anlatamadım albümleri bende farklı bir yere sahip" diye konuştu.