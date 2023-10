Hanterra Seramik Yarışması Vazo Konusuyla Düzenleniyor

Türkiye'nin ulusal, jürili, işlevsel seramik yarışmalarından olan 'Hanterra Seramik Yarışması' üçüncü senesinde 'Vazo' konusu ile düzenleniyor. Hanterra Seramik Yarışması, iyi ve özgün tasarım örneği olan, yaratıcılığı ve hayal gücünü yansıtan, teknik açıdan yetkin el yapımı işlevsel seramiği ve bu süreçte seramikçinin harcadığı zamanı, emeğini ve hayal gücünü ödüllendirmeyi hedefliyor.

Türkiye'de seramik sanatını daha da yaygınlaştırmak, yaratıcılığın gücünü sanatseverlere hissettirmek için yapılan ve herhangi bir kısıtlama olmadan Türkiye'de yaşayan, seramiği seven herkesin katılımına açık olan 'Hanterra Seramik Yarışması; Sibelco, Colorobbia Art, Valentine Clays, Mars Hobi ve Stüdyo Fırınları ile Ceramila'nın sponsorluğunda düzenleniyor. Yarışmanın jürisinde Türk seramik sanatçılarından Tuba Önder Demircioğlu ve Ezgi Hakan, iç mimar Ayhan Geveli, İngiltere'den seramik sanatçısı Anna Thomson ve İtalya'dan küratör Domenica Laracà gibi Türkiye'den ve Avrupa'dan alanında önemli isimler bulunuyor.

Her sene düzenlenen ve bundan sonraki yıllarda da seramik sanatına destek amacı ile bu geleneği sürdürmek adına yapılacak Hanterra Seramik Yarışmasının kurucuları Elif Özbay Şahan ve Kurtuluş Şahan; "Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de son yıllarda seramiğe artan bir ilgi var. Maalesef dijital dünyanın hayatımızı ele geçirmesiyle oluşan yalnızlığın ardından dokunabildiğimiz malzemelerle üretimler yapmaya ihtiyaç duyulduğunu, hızın ve aynı anda çok iş yapmanın dayatıldığı bir dünyada yavaşlamanın bir nevi ruhsal ihtiyaç olduğunu ve bu yüzden de seramiğin bu kadar popüler olduğunu düşündüklerini" vurguladı. Yurtdışındaki özellikle İngiltere'deki seramik etkinliklerini yakından izlemeye çalıştıklarını, el yapımı seramik ürünlere verilen değerin ve gösterilen ilginin, toplumun sergiler, yarışmalar, festivaller, seramik pazarları sayesinde bu konuda bilinçli olmasıyla yakından ilgisi olduğunu düşündüklerini de dile getirdiler.

Özbay Şahan ve Kurtuluş Şahan; Hanterra Seramik Yarışmasını düzenlemeye başlamalarının temel sebebinin Türkiye'de de özgün tasarımın, kaliteli üretimin örneği olan ürünlerin, bu yarışma ile daha görünür olmasına katkıda bulunmak, el yapımı seramiğin ne kadar emek yoğun bir üretim gerektirdiğini, her birinin eşsizliğini anlatmak olduğunu, üçüncü senesinde heyecanla ve keyifle daha çok insana ulaştığını görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yarışmayı kazananın başarı ödülü ve 25 bin TL değerinde Hanterra hediye çeki ile ödüllendirileceği yarışmada, üç adet mansiyon ödülüne 6 biner TL değerinde Hanterra hediye çeki verilecek. Hanterra Seramik Yarışması 2024 ile ilgili tüm detaylara www.hanterrayarisma.com web sitesinden ulaşılabilir. Yarışma için son katılım tarihi 12 Ocak 2024. Yarışmayı kazananlar ise 12 Şubat 2024'te duyurulacak. Hanterra Seramik Yarışması'nın ödül töreni ve sergi açılışı 23 Şubat 2024'te yapılacak.

2018 yılında seramik sektörüne farklı bir bakış açısı getirmek, kaliteli ve yenilikçi olmak hedefi ile kurulan Hanterra, dünya çapında kalitesiyle tanınan üreticileri bir araya getirerek, en iyi seramik malzemelerinden bazılarını Türk seramik sanatçılarına tanıttı. Seramik malzemesi satışı yanı sıra, seramik sanatıyla ilgili birçok yeniliğe imza atmayı hedefliyor.

Elif Özbay Şahan, Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. Aile şirketi olan Özmak Mühendislik sayesinde her zaman seramikle iç içe olmasına rağmen, çamurla ilk tanışması 1997 yılında gittiği İngiltere'de Oxford College of Further Education'dan aldığı eğitim sırasında oldu. Mimar olarak çalışma hayatına devam ederken seramiğe hobi olarak atölyesinde, yurtiçi ve yurtdışında katıldığı workshoplar, eğitimler ve çeşitli sergilerle devam etti.

Kurtuluş Şahan, Londra Imperial College'da İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. City University Bayes Business School'da MBA eğitimini tamamladıktan sonra dünyanın çeşitli yerlerinde uluslararası projelerde görev aldı. İş geliştirme ve yönetim konularında uzmanlaştı.