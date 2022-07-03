Hande Yener, Karamürsel'de konser verdi
AA - Melih Palas - Kültür Sanat
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Karamürsel'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılı etkinlikleri kapsamında şarkıcı Hande Yener sahneye çıktı.
Karamürsel'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılı etkinlikleri kapsamında şarkıcı Hande Yener sahneye çıktı.
Karamürsel Kordon'da sahne alan Yener, çok sayıda vatandaşın katıldığı konserde sevilen parçalarını seslendirdi.
Konser alanını dolduran dinleyiciler, Yener'in şarkılarına eşlik etti.
AA / Melih Palas - Kültür Sanat