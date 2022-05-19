Haluk Levent, Manisa'da konser verdi - Haberler

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Haluk Levent, Manisa'da konser verdi

AA - Ahmet Bayram - Kültür Sanat
Haluk Levent, Manisa'da konser verdi

Şarkıcı Haluk Levent, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Manisa'da sahneye çıktı.

Şarkıcı Haluk Levent, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Manisa'da sahneye çıktı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ücretsiz halk konserinde Haluk Levent, Manisalı hayranlarıyla buluştu.

Haluk Levent'in seyircilerle cep telefonlarının fenerleri üzerinden yaptığı ışık gösterisi ise güzel görüntüler oluşturdu.

Konser sonunda Haluk Levent'in performansı Manisalı müzikseverler tarafından alkışlandı. Konserin ardından sanatçıya Manisa'ya özgü çeşitli hediyeler verdi.

AA / Ahmet Bayram - Kültür Sanat

Kültür Sanat, Haberler

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