Haliç Üniversitesi II. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali'nin Ana Sponsoru Oldu

Haliç Üniversitesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenecek olan II. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali'nin ana sponsorluğunu üstlendi. Festivalde yerli ve yabancı bilim kurgu ve fantastik filmler gösterilecek.

Haliç Üniversitesi, "II. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali"nin ana sponsorluğunu üstlendi.

Konuya ilişin yazılı açıklamaya göre Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla 26-29 Eylül'de yapılacak festivalde yerli ve yabancı bilim kurgu ve fantastik filmler sinemaseverlerle buluşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Utlu, bu tür etkinliklere verdikleri değere işaret ederek, "Haliç Üniversitesi olarak benimsediğimiz çağdaş ve yenilikçi kurumsal vizyonumuz gereği bilim, sanat ve teknoloji odaklı platformlarda bulunmaya ve desteklemeye çok önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Utlu, bilim kurgu filmlerinin geleceğe yön veren içerikleriyle dikkat çeken bir üretim alanı olduğunu vurgulayarak, "Bu bağlamda, bu yıl Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali'nin yeniden ana sponsorlarından biri olmaktan dolayı mutluluk duyduğumu belirtmek isterim." açıklamasında bulundu.

Festivalin, Türkiye'de yeni nesil teknolojilerin sinema sektöründe kullanımının yaygınlaşması ve sanat alanında yeni fikirlere ifade alanı açılması konularında sektöre katkı sunarak fikir önderliği yapması hedefleniyor.