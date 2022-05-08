Halfeti'de 6. Meyve Yemekleri Festivali düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Halfeti'de 6. Meyve Yemekleri Festivali düzenlendi

AA - Mustafa Sonar - Kültür Sanat
 - Güncelleme:
Halfeti'de 6. Meyve Yemekleri Festivali düzenlendi

Halfeti Beleyesi tarafından 6. Meyve Yemekleri Festivali düzenlendi.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Halfeti Beleyesi tarafından 6. Meyve Yemekleri Festivali düzenlendi.

İlçenin değerlerini de gün yüzüne çıkarma hedefi kapsamında düzenlenen festival, yaban meyveleri toplama yürüyüşüyle başladı.

Jens Notroof ve Betül Çeçen "Meyve Mutfağının dünü ve bugünü" adlı sergi açtığı festivalde Nevin Halıcı, Bayram Özrek, Ceyhun Uçuk, Fatih Kayıran Anadolu'nun Meyve Yemekleri Paneli'nde konuk oldu.

Festival alanında katılımcılara patlak kavurma, erik tavası, soğan kebabı, Şabut,alığı, cevizli köfte, yeni dünya kebabı gibi yöresel yemekler tanıtılarak ikram edildi.

Festival kapsamında yarın da Ünlü Şeflerle Atölyeler etkinliği ve Dr. Laura Dietrich'in Meyveler ve Avcı Toplayıcı Mutfağı Söyleşisi gerçekleştirilecek.

Etkinliğe Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak ile vatandaşlar katıldı.

AA / Mustafa Sonar - Kültür Sanat

Festival, Bayram, Fatih, Kültür Sanat, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title