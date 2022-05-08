Halfeti'de 6. Meyve Yemekleri Festivali düzenlendi

FATİH, İSTANBUL (AA) - Halfeti Beleyesi tarafından 6. Meyve Yemekleri Festivali düzenlendi.

İlçenin değerlerini de gün yüzüne çıkarma hedefi kapsamında düzenlenen festival, yaban meyveleri toplama yürüyüşüyle başladı.

Jens Notroof ve Betül Çeçen "Meyve Mutfağının dünü ve bugünü" adlı sergi açtığı festivalde Nevin Halıcı, Bayram Özrek, Ceyhun Uçuk, Fatih Kayıran Anadolu'nun Meyve Yemekleri Paneli'nde konuk oldu.

Festival alanında katılımcılara patlak kavurma, erik tavası, soğan kebabı, Şabut,alığı, cevizli köfte, yeni dünya kebabı gibi yöresel yemekler tanıtılarak ikram edildi.

Festival kapsamında yarın da Ünlü Şeflerle Atölyeler etkinliği ve Dr. Laura Dietrich'in Meyveler ve Avcı Toplayıcı Mutfağı Söyleşisi gerçekleştirilecek.

Etkinliğe Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak ile vatandaşlar katıldı.