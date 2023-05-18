Hakkari, Van ve Şırnak için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

Hakkari çevresi, Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunda kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın akşam saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda başlaması beklenen gök gürültülü sağanak gece saatlerinden itibaren etkisini artıracak.

Sağanağın, cumartesi günü Şırnak'ın doğusunda ve Van'ın güneyinde kuvvetli, Hakkari il genelinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.