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Hakkari, Van ve Şırnak için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

Hakkari, Van ve Şırnak için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

Kültür Sanat Haberleri

Hakkari çevresi, Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunda kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Hakkari çevresi, Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunda kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın akşam saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda başlaması beklenen gök gürültülü sağanak gece saatlerinden itibaren etkisini artıracak.

Sağanağın, cumartesi günü Şırnak'ın doğusunda ve Van'ın güneyinde kuvvetli, Hakkari il genelinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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Kaynak: AA / Kübra Ağaçyetiştiren - Kültür Sanat

Hakkari Şırnak Van Kültür Sanat Haberler

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