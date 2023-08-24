Hakkari Valisi Ali Çelik, Sanat Sokağı çalışmalarını denetledi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, sanat sokağı çalışmalarını yerinde denetledi.

Hakkari'ye atandığı günden beri bir taraftan ziyaretleri kabul eden diğer taraftan da kentteki hizmetleri yerinde denetleyen Vali Çelik, Kayacan Caddesi Sanat Sokağı'nda yapılan çalışmaları yerinde denetledi. Şehrin modern bir görünüme kavuşması hedefiyle hayata geçirilen "Sanat Sokağı" projeleri çalışmalarını denetleyen Vali Çelik, "Sanat Sokağı" projeleriyle Hakkari'nin daha modern bir görünüme kavuşacağını ifade ederek çalışmaların hızla ilerlediğini söyledi. - HAKKARİ