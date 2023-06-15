Hakkari'de Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Lisesi'nden şiir dinletisi

Hakkari'de Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından Atatürk Kültür Merkezinde şiir dinletisi düzenlendi. Programa ilçe protokolü, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Hakkari'de Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından şiir dinletisi düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezindeki etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okuması ile başladı.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Türk medeniyetini ayakta tutan Mevlana, Yunus Emre, Sezai Karakoç, Aşık Veysel, Fuzuli, Ahmedi Hani, Melaye Bateyi, Fuzuli, Necip Fazıl ve daha nice kıymetli şahsiyet ve mütefekkirlerin manevi izinden gittiklerini söyledi.

Daha sonra öğretmen ve öğrenciler şairlere ait şiirler seslendirdi.

Etkinliğe AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Yoldaş, İl Defterdarı Ramazan Özdemir, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve velileri katıldı.?????