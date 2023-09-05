Hakkari Belediyesi Ücretsiz Kurs Başvuruları Başladı
Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ücretsiz kurs başvuruları başladı. Gençlere eğitim, spor, kültür ve sanat alanında destek sağlamak amacıyla hizmetlerini sürdüren Hakkari Belediyesi, halk dansları, gitar, erbane, dengbeji, satranç ve fotoğrafçılık dallarında kurslar düzenleyecek.
Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ücretsiz kurs başvuruları başladı.
Hakkari Belediyesi ; gençleri eğitim, spor, kültür ve sanat alanında desteklemek amacıyla hizmetlerini sürdürüyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına devam eden Hakkari Belediyesi, ücretsiz yeni sezon kurs başvurularının başladığını duyurdu. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde halk dansları, gitar, erbane, dengbeji, satranç ve fotoğrafçılık dallarında kurs başvuruları başladı.
Sezon kurslarına başvurmak isteyenlerin Halife Devriş Mahallesi Eski Yunus Emre Ortaokulu karşısı Hakkari Belediyesi Yaşam Merkezine kayıtlarını yaptırabilecekleri belirtildi. - HAKKARİ