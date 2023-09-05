Hakkari Belediyesi Ücretsiz Kurs Başvuruları Başladı

Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ücretsiz kurs başvuruları başladı. Gençlere eğitim, spor, kültür ve sanat alanında destek sağlamak amacıyla hizmetlerini sürdüren Hakkari Belediyesi, halk dansları, gitar, erbane, dengbeji, satranç ve fotoğrafçılık dallarında kurslar düzenleyecek.