HAK-İŞ'ten Kültür Sanat Atağı: El Sanatları Sergisi Açıldı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, hizmet sendikası HAK-İŞ'in sadece toplu sözleşme ve sendikal gündemle değil, kültür sanatla da anılan bir konfederasyon olması için çaba sarf edeceklerini belirtti.

HAK-İŞ Konfederasyonu Hizmet-İş Sendikası Kültür ve Sanat Komitesi Başkanlığınca "El Sanatları Sergisi" açıldı.

HAK-İŞ Genel Merkezi'nde düzenlenen sergide, el sanatları sanatçısı Emine Özdemir'in filografi, kağıt rölyef, ahşap rölyef, epoksi, mozaik ve el yapımı çiçeklerden oluşan eserleri yer aldı.

Serginin açılışında konuşan Arslan, sendikal mücadelelerinin kültür ve sanatla da desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Arslan, bu yıl 15'incisini gerçekleştirecekleri kısa film yarışmasına, farklı ülkelerden de katılım sağlandığını söyledi.

HAK-İŞ'in kuruluşunun 50. yılı olduğuna işaret eden Arslan, "Ünlü ressamların Filistin, emek ve aile için özel olarak yaptıkları eserlerinin de yer alacağı 'HAK-İŞ Sergisi'ni gerçekleştireceğiz. Emine Hanım'ın sergisinde de ciddi bir el emeği var. Her bir eser için ortaya koyduğu emeği, 10 yılın birikimi. HAK-İŞ'in sadece toplu sözleşme, sendikal gündemle değil, kültür sanatla da anılan bir konfederasyon olması için çaba sarf edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sergi gelirinin bir kısmı Filistin'e bağışlanacak

Özdemir ise sergisinde 10 yıl süren eğitimi boyunca biriktirdiği bilgi ve tecrübelerinden oluşan eserlerin yer aldığını aktardı.

Sergide 6 farklı teknikle yapılan çalışmalarının yer aldığını belirten Özdemir, Genel Başkan Mahmut Arslan'ın eserlerini görüp, 'sergilenmesi gerektiğini' söylediğini ve bu sergiyle hayallerinin gerçekleştiğini ifade etti.

Sergiden elde ettiği kazancın bir kısmını, Filistin halkı için bağışlayacağı bilgisini veren Özdemir, "Orada çocukların masum çığlıkları, annelerin gözyaşları, babaların feryatları kalbimizi dağlıyor. Onların acısı bizim acımız, onların duası bizim duamızdır. El emeğimin bereketiyle küçük de olsa onların yarasına merhem olmak istiyorum." dedi.

Arslan ve Özdemir, kurdele kesiminin ardından sergiyi gezdi.