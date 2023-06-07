HAK-İŞ Konfederasyonu 4. Emek Fotoğrafları Yarışması Başvuruları Başladı

HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından düzenlenen 4. Emek Fotoğrafları Yarışması'na başvurular başladı. Yarışmaya cep telefonu, amatör veya profesyonel makineyle çekilen, renkli ya da siyah-beyaz fotoğraflarla başvuru yapılabilecek. Yarışmada birinciye 5 bin, ikinciye 4 bin, üçüncüye 3 bin, özel ödül olarak 2 bin lira ve sergileme ödülü olarak 250 lira verilecek.

HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından, emek ve emekçinin görünürlüğünün artırılması amacıyla düzenlenen 4. Emek Fotoğrafları Yarışması'na başvurular başladı.

Konfederasyondan yapılan açıklamaya göre, Kültür Sanat Komitesi tarafından düzenlenen yarışmaya, "www.hakisemekfotograflari.org.tr" sitesinden 31 Ağustos 2023'e kadar başvuruda bulunulabilecek.

Yarışmaya, cep telefonu, amatör veya profesyonel makineyle çekilen, renkli ya da siyah-beyaz fotoğraflarla başvuru yapılabilecek. Yarışmada tüm fotoğraflar aynı kategoride değerlendirilecek, temel öncelik emek olacak.

Yarışmada birinciye 5 bin, ikinciye 4 bin, üçüncüye 3 bin, özel ödül olarak 2 bin lira ve sergileme ödülü olarak 250 lira verilecek.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, yarışmayı Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlediklerini belirterek, "Yarışmamızla emekçilerin çalışma koşulları, emeğin Türkiye ve dünyadaki önemi, çalışma hayatındaki sorunların sanat aracılığıyla toplumumuza aktarılması konusunda önemli çalışmalara imza atıyoruz. Bu yıl 4'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz yarışmamızın da kısa film yarışmamız gibi uluslararası alanda ve gelenekselleşerek başarılı şekilde yoluna devam edeceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.