Hak-İş 3. Emek Fotoğrafları Yarışması'na başvurular başladı

Hak-İş Konfederasyonu tarafından emek ve emekçinin görünürlüğünün artırılması amacıyla gerçekleştirilen 3. Emek Fotoğrafları Yarışması'na başvurular başladı.

Konfederasyondan yapılan açıklamaya göre, kültür sanat komitesi tarafından gerçekleştirilen ve son başvuru tarihi 31 Mayıs 2022 olan yarışmaya "www.hakisemekfotograflari.org.tr" web adresinden başvuruda bulunulabilecek.

Renkli veya siyah beyaz kategorisinde fotoğrafların değerlendirileceği yarışmaya, cep telefonu ve profesyonel kamerayla çekilen fotoğraflar ile başvuruda bulunulabilecek. Tüm fotoğraflar aynı kategoride değerlendirilecek, temel öncelik emek olacak.

Yarışmada birinciye 5 bin, ikinciye 4 bin, üçüncüye 3 bin lira, özel ödül olarak 2 bin lira ve sergileme ödülü olarak da 250 lira verilecek.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkısıyla düzenledikleri yarışmasının bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Fotoğraf yarışmasının da kısa film yarışması gibi gelenekselleşerek nice on yıllara ulaşmasını temenni eden Arslan, fotoğraf sanatına gönül verenleri merkezinde emek olan fotoğraflarla yarışmaya katılmaya davet etti.