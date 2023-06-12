Haidouti Orkestrası İstanbul'da konser verecek

Paris merkezli brass grubu Haidouti Orkestrası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak. Balkanlar, Türkiye ve Orta Doğu müziğini sahneye taşıyan topluluk, nefret söylemleriyle ve kültürel izolasyonla mücadele etmeyi amaçlıyor.

Paris merkezli brass grubu Haidouti Orkestrası, 14 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak.

CRR'den yapılan açıklamaya göre, Fransa, Yunanistan ve Türkiye'den müzisyenlerin yanı sıra Romanya ve Sırbistan'dan müzisyenleri de barındıran topluluk, Balkanlar, Türkiye ve Orta Doğu müziğini sahneye taşıyor.

"Haidouti Orkestar Gypsy Turkish & Oriental Brass Band" konseri, saat 20.00'de başlayacak.

Konserde "Junska Igra", "Bahchelere", "Duchmanya", "Sen Olasin Urgup", "Padam Kolo", "Yuh Yuh" ve "Ibrahim"in de aralarında olduğu 14 parça seslendirilecek.

Konser biletleri CRR Gişe veya Biletix'ten temin edilebilir.

Haidouti Orkestrası aynı zamanda çok kültürlü üyeleriyle yaptıkları müziklerle, nefret söylemleriyle ve kültürel izolasyonla mücadele etmeyi amaçlıyor. Topluluk konserlerinde seslendirdiği eserlerde de neşe, melankoli, öfke ve umudu bir arada sunuyor.