Hadise, Cumhuriyetin 100. yılında Kartal'da sahne aldı

Cumhuriyetin 100'üncü yıl kutlamaları kapsamında şarkıcı Hadise, Kartal'da sahne aldı. Sahne performansına tarihsel bir anlam katan Hadise, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ünlü arazi kıyafetinin bir örneğiyle sahne aldı.

? Cumhuriyetin 100'üncü yıl kutlamaları kapsamında şarkıcı Hadise, Kartal'da sahne aldı. Sahne performansına tarihsel bir anlam katan Hadise, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ünlü arazi kıyafetinin bir örneğiyle sahne aldı.

Kartal Belediyesi'nin düzenlediği konserde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le sembolleşen arazi kıyafetinin birebir aynısını giyerek sahne alan Hadise, Onuncu Yıl Marşı ile sahneye çıktı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, konser öncesi yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu topraklarının tümü işgal altındayken bu toprakları bize vatan kıldığını söyledi. Yeni kurulan Türkiye'nin, Cumhuriyetle taçlandığını ifade eden Yüksel, "Bugün Milli birliğimizin sembolü olan Kartallı Kazım Meydanı'ndan yürüdük. 100'üncü yılında inşallah güzel günler göreceğiz. Birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekiyor" dedi.

Eşiyle birlikte sanatçı Hadise'nin sahne aldığı alana çıkan Başkan Gökhan Yüksel, ünlü şarkıcıya kentin sembolü olan kartal heykeli hediye etti.