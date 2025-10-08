Habibi Neccar Camisi'nin Restorasyonu Tamamlanmak Üzere

HATAY'da, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Anadolu'nun ilk camisi Habibi Neccar Camisi'nin restorasyonunda sona gelindi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki deprem felaketi sonrası, Hatay Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinesinde, Konya Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda Anadolu'nun ilk camisi Habibi Neccar Camisi'nde ihya ve inşa faaliyetlerine başlandı. Depremsellik etkileri dikkate alınarak bir sonraki yaşanabilecek depremlerde aynı hasarları almaması için titizlikle yürütülen çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

ARALIKTA İBADETE AÇILACAK

Depremde tamamıyla yıkılmış olan tüm alanların yeniden ihyası ile daha önceki depremlerde aşırı yüke bağlı olarak caminin yıkılmasına sebebiyet veren kubbe, 1450 ton yükü azaltılmış bir şekilde yeniden inşa edildi. Eserde 10 bin beden taşı, kültür molozu içerisinden sınıflandırılarak ayrıştırıldı ve yapıda tekrar değerlendirildi. Afet kazı başkanlığı tarafından kurtarılan ve müzede emanete alınan 181 parça mimari eleman, teslim alınarak yapıya özgün yerlerinde kazandırıldı. Kültür molozu içinden ayrıştırılan mermer, madeni eser ve ahşap malzemelerden 400 parça, minberde özgün biçimde tekrar kullanıldı. Son olarak kalem işleri yapılan Habibi Neccar Camisi'nin aralık ayı içerisinde yeniden ibadete ve ziyarete açılması planlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, "Habibi Neccar Camisi'nde yeniden yankılanacak ezan sesi, sadece bir şehrin değil, bir medeniyetin yeniden ayağa kalkışının sesidir. Yaşadığımız her felaketin ardından, dünyada eşi ve benzeri görülmeyen bir dayanışma ruhu ortaya koyduk. Millet olarak küllerimizden her defasında yeniden doğmanın ve çok daha güçlü bir şekilde yarınlara ilerlemenin mümkün olduğunu bütün dünyaya ispat ettik. Bizler, o günden bugüne depremde hasar gören kültürel mirasın inşası adına, yoğun gayretler göstererek birçok önemli çalışmayı hayata geçirdik. Bu projelerimizden biri de 638 yılında inşa edilen ve Türkiye sınırları içerisinde inşa edilmiş ilk cami olarak kabul edilen Habib-i Neccar Camimizdi. Başta Vakıflar Genel Müdürlüğümüz olmak üzere Konya Büyükşehir Belediyemiz, ilgili kurumlarımız bu kapsamda ciddi emek harcadılar. Camimizdeki hasarların giderilmesi için, orijinal mimari dokusuna zarar verilmeden, güncel mühendislik teknikleriyle onarım işlemleri gerçekleştirildi. Özellikle zemin döşemeleri orijinal malzemelere uygun olarak yenilendi, yalıtım ve temel iyileştirmeler yapıldı. Caminin kubbesi aslına uygun şekilde yeniden inşa edildi. Minaresi özgün dokusuyla ayağa kaldırıldı. Mihrap, iç süslemeler ve kalem işleri, geleneksel Türk-İslam sanatının zarafetiyle yeniden hayat buldu. Avlusu, şadırvanı ve çevre düzenlemesiyle birlikte adeta caminin ruhunu yeniden ayağa kaldırdık. Zeminden kubbeye, kalem işinden taş örgüsüne kadar her müdahalede özgünlüğe, sadakate ve estetiğe özen gösterdik" dedi.