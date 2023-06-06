Güvenlik görevlisi Hüseyin Yıldız ikinci şiir kitabını çıkarmaya hazırlanıyor

Burdur'da bir kamu kurumunda güvenlik görevlisi olarak çalışan Hüseyin Yıldız, ikinci şiir kitabını yayına hazırladığını açıkladı. Yıldız, dağlarda çobanlık yaparken şiir yazmaya başladığını ve 500'ün üzerinde şiir çalışması olduğunu belirtti.

Burdur'da bir kamu kurumunda güvenlik görevlisi olarak çalışan Hüseyin Yıldız (46), ikinci şiir kitabını çıkarmaya hazırlanıyor. Dağlarda çobanlık yaparken şiir yazmaya başladığını belirten Yıldız, 500'ün üzerinde şiir çalışması olduğunu söyledi. Burdur'da bir kamu kurumunda güvenlik görevlisi olarak çalışan Hüseyin Yıldız, ilkokul yıllarında şiirle tanıştı. O yıllarda dağda çobanlık yaparken şiirler yazmaya başlayan Hüseyin Yıldız, 2021 yılında 'Gönül Pınarım' adlı şiir kitabını çıkardı. Yaklaşık 500 civarında şiiri bulunduğunu söyleyen Hüseyin Yıldız, ikinci şiir kitabının da yayına hazır olduğunu söyledi.

'500'ÜN ÜZERİNDE ŞİİR ÇALIŞMAM VAR'

Hüseyin Yıldız, "Fakir bir ailenin çocuğuydum. Dağlarda sığır güderken şiirler yazmaya başladım. Şu ana kadar 500'ün üzerinde şiir çalışmam var. Başlangıçta serbest tarzda şiirler yazdım. Daha sonra hece vezniyle tanıştım, 6+5, 7+2 tarzında hece vezinli, zincir şiir şeklinde yazıyorum" dedi.

İsmini belirlemediği ikinci şiir kitabının hazır olduğunu anlatan Hüseyin Yıldız, ikinci kitabında ise çoğunluğunu hece vezniyle yazdığı şiirlerinin yer aldığını kaydetti. Üyesi olduğu Burdur Dernekler Federasyonu'nun kültür tanıtım sorumlusu olduğunu söyleyen Hüseyin Yıldız, "Köylere giderek, köylerimizin isimlerinin nereden geldiğini, örf ve adetlerinin olduğunu insanlara aktarmaya çalışarak, köylerimizin gönüllü tanıtımlarını yapıyorum" diye konuştu.

'HALK ŞAİRİ UNVANI ALMAK İSTİYORUM'

Yazdığı şiirlere kendi imkanları ile klipler çektiğini de söyleyen Hüseyin Yıldız, "Burdur'da bir ilki gerçekleştirdim. Yazdığım şiirlere klipler çekiyorum. Bu kliplerde şiirleri Burdurlu hemşehrilerimiz okuyor. Halk beni 'Meçhul Şair' diye bilir. İnşallah Kültür ve Turizm Bakanlığı sınavlarına girip halk şairi unvanı almak istiyorum. Şiir öyle bir şeydir ki. Duygu ve düşüncelerin anlatılamadığı, dilin lal olduğu bir anda kağıdın kalemle buluşarak nağmeler halinde dizelere dökülmesidir. Biz de gönlümüzün pınarını dizelere aktardığımız şiirler yazıyoruz" dedi. (DHA)