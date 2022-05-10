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Gurbetçi hayırseverler, ihtiyaç sahibi çocukların yüzünü güldürdü

AA - Rauf Maltaş - Kültür Sanat
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Gurbetçi hayırseverler, ihtiyaç sahibi çocukların yüzünü güldürdü

Avusturya'da yaşayan gurbetçi hayırseverlerin yardımlarıyla temin edilen oyuncak ve kıyafetler, ihtiyaç sahibi çocukların yüzünü güldürdü.

Avusturya'da yaşayan gurbetçi hayırseverlerin yardımlarıyla temin edilen oyuncak ve kıyafetler, ihtiyaç sahibi çocukların yüzünü güldürdü.

Avusturya Yardım Derneğinden yapılan açıklamaya göre, gurbetçi Türkler arasında dernek aracılığıyla bir yardım kampanyası başlatıldı.

Hayırsever gurbetçilerin desteğiyle ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 75 çocuk için bayram kıyafeti ve oyuncak alındı.

Dernek Başkanı Sevim Sevinç arasında bulunduğu bir grup yardımsever, Şanlıurfa ve Mardin'in köylerinde yaşayan çocukları evlerinde ziyaret etti.

Ailelerle sohbet eden gurbetçi hayırseverler, yakından ilgilendikleri çocukların kıyafet ve oyuncuklarla yüzünü güldürdü.

Derneğin daha önce de dünyanın farklı coğrafyalarındaki çocuklara destekte bulunduğu kaydedildi.

Yardımdan faydalanan çocuklar ve aileleri desteklerinden dolayı hayırseverlere teşekkür etti.

AA / Rauf Maltaş - Kültür Sanat

Avusturya, Gurbetçi, Bayram, Kültür Sanat, Haberler

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