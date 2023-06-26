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Guns N' Roses'ın gitaristi Slash, legodan yapılan gitar çalan ortaokul öğrencisinin videosunu paylaştı

Guns N' Roses'ın gitaristi Slash, legodan yapılan gitar çalan ortaokul öğrencisinin videosunu paylaştı

Kültür Sanat Haberleri

Dünyaca ünlü rock grubu Guns N' Roses'ın gitaristi Slash, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müzik Ortaokulu öğrencisi Can Sayar'ın lego gitar ile çaldığı videosunu Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı. Sayar'ın lego mikrotonal gitarı, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Dünyaca ünlü ABD'li rock grubu Guns N' Roses'ın gitaristi Saul Hudson (Slash), legodan gitar yapan ortaokul öğrencisi Can Sayar'ın gitar çaldığı videosunu Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı.

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müzik Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Sayar'ın lego gitar ile Tanburi Cemil Bey'den "Çeçen Kızı" şarkısını çaldığı videoyu paylaşan Slash, "Bu lego gitar çok harika." ifadelerini kullandı.

Genç gitarist Sayar'ın, gitar öğretmeni Prof. Dr. Tolgahan Çoğulu'nun oğlu Atlas Çoğulu ve arkadaşı Ruşen Can Acet ile geliştirdiği lego mikrotonal gitar, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yıldız - Kültür Sanat

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