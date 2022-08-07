Şanlıurfa haberi! ŞANLIURFA - Güneydoğu'nun zirvesi Karacadağ'a sosyal tesis yapılıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa haberi! ŞANLIURFA - Güneydoğu'nun zirvesi Karacadağ'a sosyal tesis yapılıyor

Şanlıurfa habere göre Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin 1919 rakamlı zirvesi olan Şanlıurfa'daki Karacadağ Kayak Merkezi'ne sosyal tesis yapılıyor.

 - Güncelleme:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin 1919 rakamlı zirvesi olan Şanlıurfa'daki Karacadağ Kayak Merkezi'ne sosyal tesis yapılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Siverek ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve halk arasında "Güneydoğu'nun Uludağ"ı olarak nitelendirilen bölgenin tek kayak merkezi Karacadağ'da turizm yatırımı kararı alındı.

Tarihi ve kültürel varlıklarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Şanlıurfa, kayak merkezindeki tesislerin tamamlanmasıyla kış turizminde de adından söz ettirmek istiyor.

Karacadağ Kayak Merkezinde bodrum, zemin ve katları olmak üzere 3 bin 600 metrekare 2 kapalı alandan oluşacak tesis içerisinde restoran, kafeterya ve 18 oda bulunacak.

Tesis kapsamında vatandaşların merkezde araçlarını koyabilecekleri 2 de açık otopark yapılması planlanıyor.

İnşaat çalışmalarına başlanılan tesislerin kısa sürede tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulması hedefleniyor.

Merkeze her yıl Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Gaziantep, Batman ve Adıyaman gibi çevre il ve ilçelerden günübirlik kayakseverler geliyor.

AA / Rauf Maltaş - Kültür Sanat

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Şanlıurfa Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title