Güney Koreli Profesör İstanbul'da Cumhuriyet Sempozyumuna Katıldı

İstanbul'da yıllar önce aldığı doktora eğitiminden sonra Müslüman olan Güney Koreli Prof. Dr. Hee Soo Lee, Bağcılar Belediyesinin düzenlediği 'Cumhuriyet'in İlanının 100. Yıl Dönümü Uluslararası Sempozyumu'na katıldı. Lee, İstanbul'da eğitim alırken İslamiyet'le tanıştığını ve Güney Kore'ye döndükten sonra Müslüman olduğunu belirtti.

İstanbul'da yıllar önce aldığı doktora eğitiminden sonra Müslüman olan Güney Koreli 71 yaşındaki Prof. Dr. Hee Soo Lee, Bağcılar Belediyesinin " Cumhuriyet'in İlanının 100. Yıl Dönümü Uluslararası Sempozyumu"na katıldı.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede 8 farklı ülkeden 47 akademisyenin katılımıyla "Cumhuriyet'in İlanının 100. Yıl Dönümü Uluslararası Sempozyumu" düzenlendi.

Sempozyuma katılan Seul Hanyang Üniversitesi Kültürel Antropoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Hee Soo Lee gençliğinde eğitim için 1983'te geldiği İstanbul'un hayatını değiştirdiğini anlattı.

İstanbul Üniversitesi'nde doktora eğitimi yaptığı sırada İslamiyet'le tanıştığını belirten Lee, Güney Kore'ye döndükten sonra 41 yaşında Müslüman olduğunu söyledi.

Lee, İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünde doktora yaptığını anlatarak, şöyle devam etti:

"O zaman İbrahim Kafesoğlu hocamız vardı. Onun Türk Milli Kültürü kitabını okurken Türkiye'den başlayarak Kore'ye kadar aynı kültür, aynı tarihe sahip olduğumuzu öğrendim. O sahada çalışmaya devam ettim. Memleketime döndükten sonra ilim hayatıma devam ettim. Şu anda profesör olarak Türk kültür tarihi ve Osmanlı'nın Uzak Doğu münasebeti üzerine ders veriyorum. Dinlere yakın biri değildim, bu sırada İslamiyet ile tanıştım. İstanbul'da İslamiyet'in güzel taraflarını araştırarak öğrendim. Ülkeme döndükten sonra araştırmalarım devam etti. 41 yaşında Güney Kore'de Müslüman oldum, imam bana Cemil ismini verdi. 30 senedir Müslümanım."

Sempozyuma katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Lee, "Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' felsefesinin sadece Türkiye için değil o zaman masum Kore halkı için de ümit verici bir ilke olduğunu söylemek istiyorum." dedi.

Sempozyumu düzenleyen kurumlar arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi ile İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü de yer aldı.