Güney Koreli Arkadaşlar Yüksekova'nın Kültürüne Hayran Kaldı

Dünyayı gezen 3 Güney Koreli arkadaş, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde misafir olurken ilçenin kültürüne hayran kaldılar. Yüksekova'ya gelmek için önceden sosyal medya üzerinde Meryem Durna ile tanışan 3 Güney Koreli arkadaş, ilçeye bağlı Aksu köyünde misafir oldular. 3 gün boyunca Durna'nın misafirleri olan 3 Koreli arkadaş, köyde kaldıkları süre içerisinde her gün bir evin misafiri olup köy yemeklerinden tadarken, köylülerle beraber ot topladılar. 3 arkadaş şehir merkezini de gezen insanların çok sıcakkanlı ve samimi olduklarını belirtirken ve büyük misafirperverlik burada olduğunu söylediler.

Dünyayı gezen 3 Güney Koreli arkadaş, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde misafir olurken ilçenin kültürüne hayran kaldılar.

Dünyanın birçok ülkesini gezen ve ardından Türkiye'de İstanbul ve Ankara'yı gezen 3 Güney Koreli arkadaş Yüksekova'ya geldi. Yüksekova'ya gelmek için önceden sosyal medya üzerinde Meryem Durna ile tanışan 3 Güney Koreli arkadaş, ilçeye bağlı Aksu köyünde misafir oldular. 3 gün boyunca Durna'nın misafirleri olan 3 Koreli arkadaş, köyde kaldıkları süre içerisinde her gün bir evin misafiri olup köy yemeklerinden tadarken, köylülerle beraber ot topladılar. 3 arkadaş şehir merkezini de gezen insanların çok sıcakkanlı ve samimi olduklarını belirtirken ve büyük misafirperverlik burada olduğunu söylediler.

3 gün boyunca Güney Korelileri evlerinde misafirler eden Meryem Durna, "Benim için çok farklı bir duyguydu. Başka bir ülkeden misafirlerimden böyle övgüler almak çok iyiydi. Ailem ile en iyi şekilde onları ağırlamaya çalıştık. Tekrar gelirlerse sadece köye gelmek istediklerini söylediler. Bu beni ayrıca çok mutlu etti. Dünyanın çok ülkesini gezen arkadaşlar, Türkiye'nin birçok şehrini gezdikten sonra Yüksekova'ya geldiler. Bizde onları gezdirdik ve kültürümüzü tanıttık. Onlar çok mutlu olduklarını da bize söylediler" dedi. - HAKKARİ