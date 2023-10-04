Güney Kore'nin Milli Kuruluş Günü Bayramı Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Kutlandı

Güney Kore ve Türkiye Dostluk Kültür Dayanışma Derneği, Güney Kore'nin 3 Ekim Milli Kuruluş Günü Bayramı'nı Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi'nde özel gereksinimli çocuklarla kutladı. Dernek temsilcileri, özel yemeklerin tanıtıldığı etkinlikte çocuklara Bibimbap yemeği ikram etti ve müzik eşliğinde oyunlar oynandı.

Güney Kore ve Türkiye Dostluk Kültür Dayanışma Derneği, Güney Kore'nin 3 Ekim Milli Kuruluş Günü Bayramı'nı (Gaechunjeol) Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi'nde özel gereksinimli çocuklarla kutladı.

Çankaya Belediyesi Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi, Güney Kore'nin Milli Kuruluş Günü Bayramı'na ev sahipliği yaptı. Güney Kore'nin MÖ 3 Ekim 2333 tarihinde kurulan ilk Kore devleti olması dolayısıyla kutlanan ilk bayramı olan Gaechunjeol'u, Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi özel gereksinimli çocuklarla birlikte kutlandı.

Gaechunjeol'a özel olarak Güney Kore mutfağının en özel yemeklerini tanıtan dernek temsilcileri, karışık pirinç olarak tanımlanan Bibimbap yemeğini hazırlayarak özel gereksinimli çocuklara ve velilerine ikram etti. Yöresel kıyafetlerin de giyildiği etkinlikte,dernek temsilcileri ve özel gereksinimli çocuklar müzik eşliğinde oyun oynadılar. Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi'nin öğrencileri, Mum-Sabun Atölyesi'nde hazırladıkları özel mum çalışmalarını, Güney Koreli misafirlerine armağan etti.