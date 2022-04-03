Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde Müslümanlar ramazanın ilk iftarını yaptı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük kenti Johannesburg'da bulunan Houghton Camii'nde toplanan Müslümanlar, ramazan ayının ilk iftarını yaptı.

İftardan saatler öncesinde camide toplanarak, Kur'an-ı Kerim okuyan Müslümanlar, akşam ezanının okunmasıyla cami avlusunda kurulan sofralarda, ramazanın ilk orucunu açtı.

Houghton Camii İmamı Yusuf Osman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını sonrası ilk ramazan ayında, iftarı tekrar camide bekleyip, orucu camide açmaktan ve tekrar hep birlikte teravih kılabiliyor olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Osman, bu ramazanda Müslümanların tekrar camilere akın ettiğini vurgulayarak, ramazan boyunca camilerinde iftar etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini belirtti.

Oruçlarını açan Müslümanlar, daha sonra kalabalık bir cemaatle teravih namazını eda etti.