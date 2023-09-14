Güney Afrika'da Türk Mutfağı Kursları Düzenlendi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) organizasyonunda "Türk Mutfağı Kursları" gerçekleştirildi.

Güney Afrika'nın en büyük şehri Johannesburg'taki YEE Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, kursiyerlere Türk mutfağından lezzetler tanıtıldı.

Johannesburg YEE ve Türk Kültür Merkezi Koordinatörü Abdülaziz Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk mutfağından lezzetleri tanıtma ve öğretme amacıyla 4 haftadır düzenlenen kurslara, 40'a yakın Güney Afrikalının katıldığını belirtti.

Yiğit, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliği Silahlı Kuvvetler Ataşeliği işbirliğinde düzenlenen bugünkü etkinliğe ise yaklaşık 15 ülkeden askeri ataşelerin eşlerinin katıldığını kaydetti.

Katılımcıların Türk mutfağından lezzetlere yoğun ilgi gösterdiklerini aktaran Yiğit, bugünkü etkinlikte farklı kültürlerden insanları bir araya getirmiş olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Program çerçevesinde künefe, tepsi kebabı, köfte, sütlaç ve kısır gibi zengin Türk mutfağına ait yemekler tanıtıldı ve bunların pişirilmesi ile ilgili detaylı bilgiler verildi.