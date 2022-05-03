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Güney Afrika'da Ramazan Bayramı coşkusu

AA - Murat Özgür Güvendik - Kültür Sanat
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Güney Afrika'da Ramazan Bayramı coşkusu

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününün idrak edildiği Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Müslümanlar, bayram namazı nedeniyle camileri doldurdu.

Ülkede görev alan Türk kurumlarının temsilcileri ise, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçilik konutunda, Büyükelçi Ayşegül Kandaş'ın ev sahipliğinde düzenlenen bayram kahvaltısı etkinliğinde bir araya geldi.

Ülkede Müslümanların yoğun olduğu Cape Town kentinde ise, Awqaf SA ve Müslüman Fıkıh Konseyi (MJC) tarafından ortaklaşa düzenlenen bayramlaşma etkinliğine yüzlerce kişi katıldı.

Bu etkinlikte Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosu Sinan Yeşildağ da hazır bulundu.

Başkonsolos Yeşildağ, burada yaptığı konuşmada, bayramın Müslümanların birlik ve dayanışması için, ayrıca savaşlara ve anlaşmazlıklara son vermek için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, bu vesileyle İsrail'in apartheid zulmü altında acı çeken Filistin halkını andı.

Yeşildağ'ın bayram mesajı, yerel radyolarda da yayınlandı.

AA / Murat Özgür Güvendik - Kültür Sanat

Ramazan Bayramı, Güney Afrika, Türkiye, Bayram, Kültür Sanat, Haberler

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