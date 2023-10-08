Güney Afrika'da düzenlenen defilede Anadolu motifleri tanıtıldı
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Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İzmir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde "Anadolu Destanı" konulu defile düzenlendi.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İzmir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde "Anadolu Destanı" konulu defile düzenlendi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlamaları kapsamında, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliği ev sahipliğinde ve Güney Afrika'nın resmi marka ajansı "BrandSA" işbirliğinde Johannesburg'da "Anadolu Destanı" adlı defile düzenlendi.
Anadolu motiflerinin yer aldığı defilede, el tezgahlarında dokunan doğal, ipekli, kadife kumaşlar ve geleneksel kıyafetler sergilendi.
24 kıyafetin sergilendiği defile, izleyicilerin büyük beğenisini topladı.