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Gümüşlük Müzik Festivali'nde Rus ve İtalyan piyanistler konser verdi

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Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli Gümüşlük Müzik Festivali'nde Rus piyanist Ilya Itin ve İtalyan piyanist Lorenzo Di Bella konser verdi. Festival, birçok yerli ve yabancı sanatçının katılımıyla 10 Eylül'e kadar sürecek.

21. Gümüşlük Müzik Festivali kapsamında Rus piyanist Ilya Itin ve İtalyan piyanist Lorenzo Di Bella konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Bosfor Turizm ana sponsorluğunda düzenlenen festivalde Ilya Itin, klasik müzikseverlerle buluştu.

Daha önce de birçok kez festivalin konuğu olan Rus piyanisti dinlemek isteyen Bodrumlu sanatseverler, Antik Taş Ocağı'nı doldurdu.

Konser, festivalin de destekçileri arasında yer alan mimar Eren Artu'nun katkılarıyla gerçekleştirildi. Festivalin sanat danışmanı Piyanist Gülsin Onay, Rus piyanist Ilya Itin'e teşekkür plaketi verdi.

İtalyan Lorenzo Di Bella da Antik Taş Ocağı'nda klasik müzikseverler tarafından alkışlarla karşılandı.

İzleyici, İtalyan piyanistin performansını ayakta alkışlarken, bir yandan da sanatçıdan bis yapmasını istedi.

Lozenzo Di Bella, izleyicinin isteğini kırmayarak Chopin'den "Nocturne do diyez minor" ve yine aynı besteciden "Op Posth. 70 No 1 Sol Bemol Major" adlı eserleri seslendirdi.

Festival, çok sayıda yerli ve yabancı sanatçının vereceği konser ve atölye çalışmalarıyla 10 Eylül'e kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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