Gümüşhane Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarım Programı Yıl Sonu Sergisi Açıldı
Gümüşhane Üniversitesi Meslek Yüksekokulu iç mekan tasarım programı öğrencilerinin yıl sonu sergisi, üniversitenin kongre merkezi fuaye alanında açıldı. Öğrencilerin el emeğiyle ortaya çıkardıkları eserler ve Öğretim Görevlisi Fırat Sırma'nın yağlı boya sergisi beğeniye sunuldu.
Gümüşhane Üniversitesi Meslek Yüksekokulu iç mekan tasarım programı yıl sonu sergisi açıldı.
Öğrencilerin dönem boyunca öğrendikleri teorik bilgileri el emeğiyle ortaya çıkardıkları eserler ve etkinliğin danışmanı Öğretim Görevlisi Fırat Sırma'nın yağlı boya sergisi, üniversitesinin kongre merkezi fuaye alanında beğeniye sunuldu.
İç mekan tasarım programı Öğretim Görevlisi Fırat Sırma, AA muhabirine, öğrencilerin aldıkları eğitimleri farklı iç mekan tasarım öğeleriyle tasarladığını söyledi.
Sırma, "Eserlerimizi yıl sonu sergisi olarak sunmaya çalıştık. Öğrenciler kendi imkanlarıyla yaptı. Öğrencilerimle ben de kişisel sergimi açtım." dedi.
Etkinliğe, Gümüşhane Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Günay Çakır, Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Selçuk Alemdağ, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.