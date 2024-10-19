Gümüşhane'nin Süleymaniye Mahallesi'nde Sonbahar Güzelliği
Gümüşhane'nin tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde sonbahar mevsimi, ağaçların sarı, turuncu ve kırmızı tonlarıyla kartpostallık manzaralar oluşturuyor. Ziyaretçiler, tarih ve doğanın iç içe geçtiği huzurlu bir atmosferde keyifli zaman geçiriyor.
Gümüşhane'nin tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde sonbahar güzelliği yaşanıyor.
Köprü, han, cami ve kilise gibi çok sayıda tarihi yapının bulunduğu mahalledeki ağaçlar sarı, turuncu ve kırmızının büyüleyici tonlarına bürünerek adeta kartpostallık manzaralar oluşturdu.
Üçüncü derece kentsel ve doğal sit alanı olan Süleymaniye Mahallesi'ni ziyaret edenler, tarih ve doğanın iç içe geçtiği huzurlu bir atmosferde keyifli zaman geçirme fırsatı buluyor.