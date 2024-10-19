Üye Girişi
Haberler

Gümüşhane'nin Süleymaniye Mahallesi'nde Sonbahar Güzelliği

Gümüşhane'nin Süleymaniye Mahallesi'nde Sonbahar Güzelliği
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'nin tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde sonbahar mevsimi, ağaçların sarı, turuncu ve kırmızı tonlarıyla kartpostallık manzaralar oluşturuyor. Ziyaretçiler, tarih ve doğanın iç içe geçtiği huzurlu bir atmosferde keyifli zaman geçiriyor.

Gümüşhane'nin tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde sonbahar güzelliği yaşanıyor.

Köprü, han, cami ve kilise gibi çok sayıda tarihi yapının bulunduğu mahalledeki ağaçlar sarı, turuncu ve kırmızının büyüleyici tonlarına bürünerek adeta kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Üçüncü derece kentsel ve doğal sit alanı olan Süleymaniye Mahallesi'ni ziyaret edenler, tarih ve doğanın iç içe geçtiği huzurlu bir atmosferde keyifli zaman geçirme fırsatı buluyor.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Kültür Sanat

Yerel Haberler Kültür Sanat Kültür Yaşam Doğa

Bebek katili çeteyle çalışan 9 hastanenin ruhsatı iptal edildi

Bebek katili çeteyle çalışan 9 hastanenin kapısına kilit vuruldu

 'Yenidoğan Çetesi'nin hemşiresi konuştu: İşler çığırından çıkınca sürekli tartıştım

İşte o hemşiresinin ilk sözleri

 Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı böyle meydan okumuş: 16 tane mermim var, gelin hepinize yeter

Savcı, çeteye böyle meydan okumuş: 16 tane mermim var, gelin hepinize yeter
Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı

Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede oldu? Dilan Polat- Sıla Doğu video izle! Dilan Polat ve Sıla Doğu öpüştü mü? TRABZONSPOR- BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor- Başakşehir maçı şifresiz mi? Trabzonspor- Başakşehir maçı 11'leri! Trabzonspor'da kimler oynayacak? 11'de kimler var? Kayserispor- Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? Kayserispor- Gaziantep FK maç özeti! Bandırmaspor- Karagümrük maçı kaç kaç bitti? Bandırmaspor- Karagümrük maç özeti! Yenidoğan Çetesi ruhsatı iptal edilen hastaneler hangileri? Hastaneler kapatıldı mı? S SPORT CANLI İZLE | Juventus - Lazio maçı şifresiz izlenir mi? S SPORTS FREKANS BİLGİLERİ S Sport Plus ücretsiz mi? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 19 Ekim Cumartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Antalyaspor- Galatasaray muhtemel 11'ler! Antalyaspor- Galatasaray maçı saat kaçta, nerede? Discord ne zaman açılacak? Discord erişim engeli kalkacak mı? (20 Ekim)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.