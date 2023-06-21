Gratis Çocuklar Arası Resim Yarışması Sonuçlandı

Gratis'in Türkiye çapında 2010 yılından bu yana düzenlediği ve gelenekselleşen Çocuklar Arası Resim Yarışması sonuçlandı. Yarışmada çocuklar Cumhuriyetin 100'üncü yılını resimleriyle kutladı. İzmir'den Çınar Dallı birinci oldu.

Gratis'in Türkiye çapında 2010 yılından bu yana düzenlediği ve gelenekselleşen Çocuklar Arası Resim Yarışması sonuçlandı.

Gratis'ten yapılan açıklamaya göre, her yıl birbirinden farklı temalarla minik ressamların yeteneklerini gösterdiği yarışmada çocuklar bu kez Cumhuriyetin 100'üncü yılını resimleriyle kutladı.

Adel, Colgate ve Johnson & Johnson sponsorluğunda gerçekleştirilen yarışmada jüri tarafından yapılan oylamalar sonucunda resim yarışmasının 1'incisi İzmir'den Çınar Dallı (10), 2'ncisi İstanbul'dan Melis Ada Uyanık (8) ve 3'üncüsü yine İstanbul'dan Cafer Ulaş Dilbaş (7) oldu.

Türkiye'nin her yerinden 7-10 yaş küçük ressamların Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü resimleriyle kutladığı Gratis Çocuklar Arası Resim Yarışması'nda binlerce kişi arasından seçilerek dereceye giren küçük ressamlardan 1'incisi Apple Ipad, 2'ncisi TCL Akıllı Çocuk Saati ve 3'üncüsü ise JBL Live Kablosuz Kulaklık ödülünü kazandı.

Ayrıca yarışmaya katılan tüm miniklere de sürpriz olarak hediye paketleri gönderildi.