Gramofon Tamircisi Ahmet Zihni Marangozoğlu, Unutulmaya Yüz Tutmuş Cihazları Tamir Ediyor

Gaziantep'te babasından öğrendiği tamircilik mesleğini aşkla sürdüren Ahmet Zihni Marangozoğlu, farklı dönemlere tanıklık etmiş ve evlerde anı olarak saklanan bozuk gramofonları tamir ederek ilk günkü haline getiriyor.

Kent merkezindeki tarihi Yeni Han'ın ikinci katında bulunan 15 metrekarelik dükkanını sabahın erken saatlerinde açan 58 yaşındaki Ahmet Zihni, baba mesleği tamirciliği 2014'ten bu yana devam ettiriyor.

Türkiye'nin birçok ilinden gelen bozuk gramofonları tamir eden Ahmet Zihni, yaklaşık bir asırlık cihazları tamir ederek ilk günkü haline getiriyor.

Unutulmaya yüz tutmuş ve insanların anı olarak evlerinde sakladığı asırlık gramofonları tekrar gün yüzüne çıkaran Ahmet Zihni, babasından öğrendiği mesleğini sağlığı el verdiği müddetçe devam ettirmek istiyor.

Gramofon tamircisi Ahmet Zihni Marangozoğlu, AA muhabirine, unutulmaya yüz tutmuş ve insanların anı olarak evlerinde sakladığı gramofon gibi antika durumundaki cihazları tamir ettiğini söyledi.

Sağlığı el verdiği sürece baba mesleğini sürdürmek istediğini anlatan Marangozoğlu, şunları söyledi:

"Bizi bilen getiriyor. Çok eski cihazlar, bazılarının parçası yok. Parçayı bile biz yapıyoruz. Onu yakıştırıyoruz, yapıyoruz, olmayanları da bir şekilde uyduruyoruz. Manav, bakkal, tüccar gibi bu da bir meslek. Vatandaşın babasından, annesinden, dedesinden kalmış, arızalanmış çalışmıyor ve mecbur birine yaptıracak. Kısmet bensem getiriyor, yapıp veriyoruz. Olmayan parçayı bile biz yapıyoruz."

"İnsanların anılarını yaşatıyoruz"

Marangozoğlu, gramofonların antika eşya olarak saklanması dolayısıyla her birinin bir hikayesinin olduğunu ifade etti.

İnsanların hayatlarının bir döneminde yer alan cihazları tamir etmekten mutla olduğunu belirten Marangozoğlu, "Cihazın borusu yoksa borunun yenisini eski tarzda yapıyoruz çünkü yok artık, üretimi bitmiş. 60-70 yıllık cihazları ve 30-35 yıllık elektrikli cihazları da yapıyoruz. Güzel hissettiriyor. Biz buradan evimizi geçindiriyoruz. Geliyorlar burada bizimle sohbet ediyorlar hikayelerini dinliyoruz. Hem yapıyoruz hem vakit geçiriyoruz. Vatandaşların 70 senelik tarihini canlandırmaya çalışıyoruz, insanların anılarını yaşatıyoruz." dedi.