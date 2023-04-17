Grammy Ödüllü Maxim Vengerov, Eskişehir'de depremzedeler yararına konser verdi

Grammy Ödüllü keman virtüözü ve orkestra şefi Maxim Vengerov, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören afetzedeler yararına Eskişehir'de düzenlenen konserde müzikseverlerle buluştu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın dünyanın en ünlü keman virtüözü Maxim Vengerov, keman sanatçısı Özcan Ulucan, piyanist Birsen Ulucan ve Viyolonsel sanatçısı Sandra Lied Haga eşliğinde Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde dinleyiciler ile bir araya geldi.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği iş birliği ile düzenlenen ve Orkestra Şefi Ender Sakpınar'ın yönetimindeki konserde sahne alan Vengerov, performansıyla dinleyicilerden alkış aldı.

Vengerov, konserin ardından AA muhabirine, Türkiye'nin bir süre önce büyük bir felaket yaşandığını söyledi.

Yaşananları kelimelerle ifade etmenin imkansız olduğunu kaydeden Vengerov, "Müzik küçük bir kıvılcım. Müzik insanları hayata bağlayan bir unsur. Evrensel bir sanat. Biz müzisyenler az da olsa her zaman yardım etmeye hazırız." diye konuştu.

Eskişehir'e daha önce geldiğini ifade eden Vengerov, "Bu ağır dönemde Özcan Ulucan, Birsen Ulucan ve Sandra Lied Haga ile gelip seyircilere hitap etmek, onlara güç vermekten mutluyum." ifadesini kullandı.

Keman sanatçısı Özcan Ulucan ise Vengerov gibi çok büyük bir sanatçı ile anlamlı bir etkinlikte sahne almaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

Vengerov'la dostluklarının 20 yıl öncesine dayandığını kaydeden Ulucan, "Kendisine çok minnettarız. Bu yakınlığı hissederek ondan rica ettim. Onun da kabul etmesiyle beraber burada sanatla insanların ruhuna bir katkı sağlamak istedik. Müziğin acısıyla, neşesiyle, umuduyla bunu yapabildiğimiz için mutluyum." dedi.