Grafiti Sanatçısı Rash'in 'Window Shopper' Sergisi Büyükdere35'te

Grafiti sanatçısı Rash'in 'Window Shopper' adlı sergisi Büyükdere35'te sanatseverlerle buluştu. Sergide, sanatçının, sokak uygulamalarında ortaya çıkardığı görsel kodları kolaj tekniğiyle bir araya getirdiği eserler yer alıyor. Rash, sergideki eserleriyle Türkiye'de grafiti ve sokak sanatına daha fazla destek olunması gerektiğini vurguladı.

Grafiti sanatçısı Rash'in "Window Shopper" adlı sergisi Büyükdere35'te sanatseverlerle buluştu.

Sergide, sanatçının, sokak uygulamalarında ortaya çıkardığı görsel kodları kolaj tekniğiyle bir araya getirdiği eserler yer alıyor.

Dış mekandan referansla üretilen eserleri iç mekanda ve galeri vitrininde sergileyen sanatçı, herhangi bir zorunluluk olmadan, anlık bir rahatlama amacıyla vitrin izleme faaliyeti olan "window shopping" kavramına atıfta bulunuyor.

Rash, AA muhabirine, sokakta sıklıkla temas halinde olduğu dükkan kepenklerini stüdyo ortamında yeniden tasavvur ettiğini söyledi.

Kağıt malzeme kullandığı son dönemdeki eserlerinin sergide yer aldığını belirten Rash, " Türkiye'de grafiti ve sokak sanatına kamu ve özel kurumların daha fazla destek olması gerektiğini düşünüyorum. Kişisel olarak da uzun vadede Türkiye dışı bağlantılarımı güçlendirip global ölçekte işler yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sergi, 16 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.