Göztepe, Efsane İsimlerini Yapay Zeka İle Yeniden Buluşturdu

SÜPER Lig'in köklü İzmir temsilcisi Göztepe tarihinin iki unutulmaz ismi Gürsel Aksel ve Nevzat Güzelırmak, vefatlarının yıldönümünde yapay zeka teknolojisiyle hazırlanan iki bölümlük özel bir film projesinde yeniden bir araya geldi. Avrupa'da yarı finale kalan ilk Türk takımı olan Göztepe'de o dönem yıllarca sarı-kırmızılı formayla omuz omuza birlikte mücadele edip, 12 Ekim'de 42 yıl arayla aynı gün vefat eden iki unutulmaz futbolcu yapay zekayla tekrar buluşturuldu. Yönetmen Erdi Tokol, tamamen yapay zeka kullanarak hazırladığı Gürsel Aksel ve Nevzat Güzelırmak anma filmleriyle, Türk futbolunun iki efsanesini yıllar sonra Gürsel Aksel Stadı'nda sembolik olarak buluşturdu.

Projeler, hem teknik hem de duygusal açıdan Türk futbol tarihinde bir ilk niteliği taşıyor. Filmler, dün Göztepe Spor Kulübü'nün resmi sosyal medya hesaplarında yayınlanarak kulüp camiasından ve futbolseverlerden büyük beğeni topladı. Film, Göztepe'nin profesyonelliğe adım attığı döneme gönderme yapan anlamlı bir sahneyle açılıyor. Kulübün ilk profesyonel oyuncusu Gürsel Aksel'in imzası, Göztepe'nin modern futbol serüveninin başlangıcını simgeliyor. Serinin ilk bölümü, Gürsel Aksel'in 47'nci vefat yıldönümüne özel olarak hazırlandı. Film, "Koca Kaptan" lakaplı Aksel'in futbol tutkusunu, liderliğini ve Göztepe'ye adanmış hayatını yapay zeka destekli görsellerle yeniden anlatıyor.

GÜRSEL AKSEL STADI'NDA BİTİYOR

İkinci bölüm ise Nevzat Güzelırmak'ın 5'nci vefat yıldönümüne ithaf edildi. "İngiliz Nevzat" lakaplı efsane oyuncunun çocukluğundan profesyonel futbolculuğuna uzanan hikayesi görselleştirilirken, final sahnesinde Gürsel Aksel ile Nevzat Güzelırmak'ın efsane kaptanın adını da taşıyan Gürsel Aksel Stadı'nda yeniden buluştuğu duygusal bir sekans yer alıyor. Bu sahne, iki efsanenin dostluğuna ve aynı gün vefat etmelerine sembolik bir selam niteliği taşıyor. Gürsel Aksel, 1978 yılında Rize'de meydana gelen benzin istasyonu patlamasında henüz 41 yaşında hayatını kaybetmişti. Göztepe'de teknik direktör olarak da görev yapan Nevzat Güzelırmak, 2020 yılında aramızdan ayrıldı.

170 DİJİTAL GÖRSEL ÜRETİLDİ

Projelerde toplamda 70'ten fazla arşiv fotoğrafı işlendi, 170 dijital görsel üretildi ve 200'ü aşkın video oluşturuldu. Yönetmen Erdi Tokol, dönemin atmosferini doğru yansıtabilmek için 1950 ve 1960'ların formalarını, renk paletlerini ve saha düzenini birebir referans alarak dijital olarak yeniden tasarladı. Özellikle Mez Gazinosu gibi sınırlı görsel arşive sahip mekanlar, yapay zeka yardımıyla detaylı biçimde yeniden canlandırıldı. Nevzat Güzelırmak filminde ise Gürsel Aksel Stadı'nın henüz antrenman sahası olarak kullanıldığı döneme ait ilk dijital çalışma yer aldı. Bu yönüyle proje, yalnızca bir anma çalışması değil, Göztepe'nin tarihsel belleğini dijital olarak koruyan bir kültürel miras projesi olarak öne çıktı. Her iki yapımda da 6 farklı yapay zeka programı entegre biçimde kullanılarak dönemin ruhu, İzmir'in futbol kültürü ve Göztepe'nin efsanevi atmosferi yeniden canlandırıldı.

ERDİ TOKOL: GÖZTEPE'YE DUYDUĞUM SEVGİNİN YANSIMASI

Yönetmen Erdi Tokol, projenin amacını şu sözlerle özetledi: "Bu filmleri yalnızca birer yapay zeka projesi olarak değil, efsanelerimize ve futbol tarihimize bir saygı duruşu olarak gördüm. Film, Göztepe'nin ilk profesyonel oyuncusu Gürel Aksel'in imzasıyla başlıyor ve bu imza, aslında bir dönemin kapısını aralıyor. Gürsel Aksel ve Nevzat Güzelırmak aynı günde aramızdan ayrıldılar; ben de onları aynı sahada, aynı ışığın altında yeniden buluşturmak istedim.

Bu anma filmi benim için sadece bir proje değil, kulübüm Göztepe'ye duyduğum sevginin ve aidiyetin bir yansımasıydı. O ruhu, o inancı ve o vefayı yeniden yaşatmak istedim. Avrupa'da yarı final oynamış ilk Türk takımının güzide oyuncularını, yıllar sonra dijital olarak yeniden bir araya getirmek benim için tarifsiz bir deneyimdi. Umuyorum ki Göztepe'miz, o dönemin azmini ve ruhunu yeniden yakalayarak bir kez daha Avrupa sahnesinde yerini alacak."