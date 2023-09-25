Görüntü Yönetmeni İlker Berke'nin Cenazesi Ankara'da Defnedilecek

Çok sayıda film, dizi ve reklamın görüntü yönetmenliğini üstlenen İlker Berke'nin cenazesi, Ankara'da defnedilecek. Berke'nin cenazesi 26 Eylül'de öğle namazına müteakip Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedilecek.

Çok sayıda film, dizi ve reklamın görüntü yönetmenliğini üstlenen ve 55 yaşında yaşamını yitiren İlker Berke'nin cenazesi, Ankara'da defnedilecek

Yönetmen Sadık Battal, yaptığı yazılı açıklamada, "Dostumuz İlker Berke Hakk'a yürüdü. Allah'tan rahmet niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

Battal, Berke'nin cenazesinin 26 Eylül'de öğle namazına müteakip Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedileceğini bildirdi.

Hacettepe Üniversitesinde iktisat okurken fotoğraf, video ve sinema sanatıyla ilgilenmeye başlayan İlker Berke, 150'den fazla reklam filminde kamera asistanı olarak çalıştı.

Berke, çok sayıda sinema ve televizyon filminin, kısa filmin, dizinin, belgeselin, tanıtım ve reklam filminin, klip ve kamu spotunun görüntü yönetmenliğini yaptı.

"Tepecik Hayal Okulu", "Kayıp Şehir", "Kapan", "Papatya" ve "Tatar Ramazan: Ben Bu Oyunu Bozarım", Berke'nin görüntü yönetmenliğini üstlendiği yapımlar arasında yer alıyor.