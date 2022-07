Görme engelli Türk dağcı Turhan, Viea Ferrata'ya tırmandı

"5 Kıta 5 Maraton 5 Zirve" projesiyle dünyanın beş kıtasında, beş önemli maratona katılan görme engelli dağcı Necdet Turhan, Kemaliye'de demir yol (Via Ferrata) parkuruna tırmandı.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bu yıl 43'üncüsü düzenlenen "Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri"ne katılan Turhan, 2200 rakımdaki, 600 metre yüksekliğe sahip sarp kayalıklar üzerine 517 demir basamaktan oluşturulan parkura 7 kişilik ekiple birlikte çıktı.

Türk Hava Yollarının (THY) geçtiğimiz yıllar hazırladığı "Zirve" adlı tanıtım filminde de görev alan, geçirdiği kornea rahatsızlığı nedeniyle 23 yaşında gözlerini kaybeden ve aynı zamanda milli atlet olan Turhan, Via Ferrata parkuruna profesyonel bir dağcı rehberliğinde tırmanış gerçekleştirdi.

Turhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce üstten emniyet alınarak değişik kaya tırmanışları yaptığını söyledi.

Yaptığı başarılı tırmanışların diğer görme engelli arkadaşlarına örnek teşkil edeceğini belirten Turhan, "Yıllarca 5 kıtada, 5 maraton, 5 zirve diye programı tamamlarken ortaya benim bir sloganım çıkmıştı. Dağa göz değil, yürek tırmanır. Ben onu şimdi şöyle revize etmek istiyorum, 'Kayaya göz değil, yürek tırmanır." dedi.

Turhan, Via Ferrata parkuruna yoğun duygular içerisinde ilk kez tırmandığını ve çıkarken zorluk yaşamadığını ifade etti.

Bir sonraki tırmanışında ise daha da başarılı olacağına inandığını belirten Turhan, şöyle konuştu:

"Tırmanışımda daha çok üst gövdemi kullanmaya çalıştım. Alt gövdemle ayaklarımla tırmanış yapmakta zannediyorum bir miktar yetersiz kaldım. Kaya tırmanışlarında bu temel hadiselerden birisidir alt gövdenin kullanılması. Mutluyum. Zorlanmadım. Aerobik olarak zorlanmadım desem doğru olmaz. Ama ferrata ile oluşturulmuş, ferrata desteği ile oluşturulmuş bir kaya duvarına ilk tırmanan Türkiye'deki görme engelli olmaktan ayrıca büyük bir onur ve mutluluk duydum. Benim için çok özgün bir hadiseydi."

Turhan, bugüne kadar yaptığı tırmanışlarda hiç bu kadar heyecanlanmadığını söyledi.

Görme engellilerin istedikleri zaman başaramayacakları bir şeyin olmayacağına vurgu yapan Turhan, şunları kaydetti:

"Engelliler de başarabilir. Görme engelliler istedikten sonra pek çok şeyi ama pek çok şeyi başarabilirler, mücadele etsinler. Evlerinden dışarıya çıksınlar. Temel eğitimlerini alsınlar. Temel eğitimlerini derken özel eğitim. Körlüğe dair özel eğitim olmadan görme engellilerin sosyal yaşama adaptasyonları çok zor. Bu mana da ailelere büyük sorumluluklar düşüyor. Lütfen aileler görme engelli çocuklarını, kör çocuklarını evde saklamasınlar. Her şehrimizde her ilimizde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı rehberlik araştırma merkezleri var. Oraya müracaat etsinler. Orada yapılması gereken özel eğitim anlamında her türlü bilgilendirmeyi yapacaklardır. Ben engellilerin de başarabileceğini düşünüyorum."

Turhan, görme engelli olanların mücadelesindeki inançlarının başarıyı getireceğini ifade ederek, spor kulüplerine gitmelerini tavsiye etti.