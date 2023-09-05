Görme Engelli Selin Erdoğan, Selçuklu Uygarlığı Müzesi'ni Gezdi

Kayseri'de yaşayan görme engelli Selin Erdoğan, Selçuklu Uygarlığı Müzesi'ni bağımsız olarak gezebildi. Selin, müzenin erişilebilir olması sayesinde dokunarak her şeyi tanıyabildiğini belirtti.

KAYSERİ'de görme engelli dünyaya gelen Selin Erdoğan, Selçuklu Uygarlığı Müzesi'ni gezdi. Hayalini gerçekleştirenlere teşekkür eden Selin Erdoğan, "Bu müzenin diğer müzelerden farkı erişilebilir olması. Görme engelli bireyler dokunarak buradaki her şeyi tanıyabiliyorlar" dedi.

Kayseri'de yaşayan Selin Erdoğan, görme engelli olarak dünyaya geldi. Geçen süreçte eğitimine Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde devam eden Selin'in, Selçuklu Uygarlığı Müzesi'ni bağımsız gezme hayali, yetkililere bildirildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Selin'i eğitim gördüğü yerden alarak müzeye getirdi. Selin Erdoğan, "Burada hayalimi gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyorum. Müzeyi bağımsız gezmek hayalimdi. Ayrıca erişilebilir bir müze yapıldığı için de teşekkür ediyorum. Bu müzenin diğer müzelerden farkı erişilebilir olması. Görme engelli bireyler dokunarak buradaki her şeyi tanıyabiliyorlar" diye konuştu.

'SELİN'İ GEZDİRMEKTEN MUTLULUK DUYDUM'

Büyükşehir Belediyesi Selçuk Uygarlığı Müzesi'nde sanat tarihçisi olarak görev yapan Gamze Ercan ise, "Görevim rehberlik yapmak. Bugün de görme engeli olan Selin kızımız geldi. Selçuklu Uygarlığı Müzesi'ni gezmek onun hayaliymiş. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne Selin'in bu hayalini gerçekleştirdiği için teşekkür ediyorum. Benim de bir parça katkım olduysa ne mutlu bana. Selin'i gezdirmekten mutluluk duydum" dedi.

'BERABER GÜZEL VAKİTLER GEÇİRDİK'

Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Özel Eğitim Öğretmeni olan Selim Coşkun da, "Öğrencimizin bir hayali vardı. Çeşitli müzeleri gezmek istiyordu. Kayserimize ait, kültürümüzü yansıtan müzeleri gezmek istiyordu. Öğrencimizin hayalini bugün gerçekleştirmek için buraya geldik. Beraber güzel vakitler geçirdik" diye konuştu.