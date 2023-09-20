Görme engelli şair Sercan Tung, duygularını şiirlerine döküyor

Diyarbakır'da yaşayan 34 yaşındaki görme engelli Sercan Tung, duygularını dizelere döküyor. 34 sayfalık bir şiir kitabı olan Tung, "Çocukluğumdan bu yana şiir yazıyorum. Geçen sene yazdığım bir kitabın 3 bin baskısını çıkarttım. Bin adet de 3'üncü kitabımın basımını yaptım. 10 yıldır da kitaplarımı satıyorum" dedi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinden Diyarbakır'a bir sene önce gelin olarak gelen görme engelli Sercan Tung (34), duygularını şiirlerine yansıtıyor. Cizre'de gittiği bir rehabilitasyon merkezinde kabartma baskı ile okuma yazmayı öğrenen Tung, şiirinde 15 Temmuz darbe girişimini, ailesini, kendisini, engelli arkadaşlarını konu ediyor. 34 sayfalık "Sercan Tung Şiirleri" adlı kitabı da bulunan Tung, kitabının 3 bin adet yeni baskısını çıkardığını söyledi. Tung, "Şırnak Uludereliyim. Diyarbakır'a gelin olarak geldim. Yaklaşık 1 yıldır burada ikamet ediyorum. Şiir yazma hayatım, zorluğu görmeyen kolayı da görmez şiarıyla başladı. Şırnak'ta okur sevdasıydım. Hala bu sevdam devam ediyor. Şırnak'ta imkanlarım kısıtlı olduğu için ben de şiir yazma sanatıyla uğraşmaya yöneldim. İlham kaynaklarımı şiirlerime dökmüş oldum. Çocukluğumdan bu yana şiir yazıyorum. Geçen sene yazdığım bir kitabın 3 bin baskısını çıkarttım. Bin adet de 3'üncü kitabımın basımını yaptım. 10 yıldır da kitaplarımı satıyorum. Şiirlerimi bilgisayar ortamında ve arkadaşlarımın desteğiyle yazıyorum" dedi.

"Gönül gözüyle sevinçli günler görüyordum"

Şiirlerine birçok anısını konu edindiğini dile getiren Tung, "Acı günleri gönül gözüyle gördüm. Tabii ki mutlu olduğum günler de oldu. Şiirlerimi bu günlere konu ettim. Şiirlerimin konusuna kendim, ailem, engelli kardeşlerim, bayramlar, 15 Temmuz darbe girişimini konu edindim. Yeri geliyordu şiirlerimi söylerken bir yağmur damlası gibi gözyaşı döküyordum, bazen de gönül gözüyle sevinçli günler görüyordum" ifadelerini kullandı.

"Yaklaşık bir yıldır Diyarbakır'dayım ama burada kitaplarımı satamıyorum" diyen Tung, kendisin yer gösterilmesini de talep etti. - DİYARBAKIR