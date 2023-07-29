Görme Engelli Çocuk Piyano Çalarak Mest Etti

Muş'ta duyduğu sesleri notaya dökebilme yeteneğine sahip 11 yaşındaki görme engelli Bager Çalışcı, çaldığı piyano ile yüzlerce kişiyi mest etti. Muş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen dinletide sahne alan Bager, kusursuz kulak olarak adlandırılan yeteneğiyle izleyenleri büyüledi.

Muş'ta duyduğu sesleri notaya dökebilme yeteneğine sahip 11 yaşındaki görme engelli Bager Çalışcı, çaldığı piyano ile mest etti. Kusursuz kulak olarak adlandırılan çocuk yeteneği dinleyen yüzlerce kişi geceden mutlu ayrıldı.

Murat Paşa Mahallesi'nde yaşayan doğuştan görme engelli ve "absolut" (kusursuz) kulağa sahip Bager Çalışcı, Muş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen dinletide sahne aldı. Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, bu tür programların devam edeceğini ifade ederek, "Böyle sıra dışı programlar icra eden Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ekibine teşekkür ediyorum. Kusursuz kulak dediğimiz Bager, Gençlik Festivali'nde Cumhurbaşkanımızın huzurunda şehrimizi temsilen piyano çaldı. Cumhurbaşkanımız, Bager'e 'Ne istiyorsun?' dediğinde piyano istemişti. İstediği piyanoyu Cumhurbaşkanımız bize gönderdi, biz de Bager'e teslim ettik. Bager'in mutluluğuna ortak olduk. Millet Bahçesi'nde sizlerle piyano dinleyeceğiz. Bager'i dinlemeye geldiğiniz için teşekkür ediyorum." dedi.

Cumhuriyet Ortaokulu'nda okuyan ve Bilim Sanat Merkezi'nde piyano dersi aldığını ifade eden Çalışcı, yüzlerce kişiye piyano çaldığı piyano için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Güzel bir dinleti oldu. Katılan herkese teşekkür ederim. 15 parça çaldım. Burada en sevdiğim Türk Marşı'nı çaldım. Gerçekten çok güzel bir ortamdı. Katılan dinleyicilere teşekkür ediyorum." dedi.

Alkışların Bager'e iyi geldiğini söyleyen babası Mehmet Çalışcı "Bager 15 parça çaldı. Böyle organizasyonlar Bager'i çok geliştiriyor. Bager, insanların alkışlarını duyunca kendini iyi hissediyor. Bager, çok güzel parçalar çaldı." ifadesini kullandı.

Müzik öğretmeni Fevzi Çağlı da dinletinin sonunda kemanla Bager'e eşlik etti. - MUŞ