Görme engelli Bager Çalışcı, Millet Bahçesi'nde piyano dinletisi sundu

11 yaşındaki görme engelli Bager Çalışcı, Millet Bahçesi'nde bir araya gelen vatandaşlara piyano dinletisi sundu. Muş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen dinletide Bager, sahne aldı. Dinletiye katılanlar tarafından alkışlanan Bager, çok mutlu olduğunu ifade etti.

Bager Çalışcı, Millet Bahçesi'nde bir araya gelen vatandaşlara piyano dinletisi sundu

MUŞ - Duyduğu sesleri notaya dökebilme yeteneğine sahip 11 yaşındaki görme engelli Bager Çalışcı, Millet Bahçesi'nde bir araya gelen vatandaşlara piyano dinletisi sundu.

Murat Paşa Mahallesi'nde yaşayan doğuştan görme engelli ve "absolut" (kusursuz) kulağa sahip Çalışcı, Muş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen dinletide, sahne aldı.

Bageri dinlemeye gelen kalabalığa teşekkür eden Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, bu tür programların devam edeceğini ifade ederek, "Böyle sıra dışı programlar icra eden Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ekibine teşekkür ediyorum. Kusursuz kulak dediğimiz Bager, Gençlik Festivali'nde Cumhurbaşkanımıza huzurunda şehrimizi temsilen piyano çaldı. Cumhurbaşkanımız Bager'e 'ne istiyorsun dediğinde' piyano istemişti. İstediği piyano Cumhurbaşkanımız bize gönderdi, bizde Bager'e teslim ettik. Bager'in mutluluğuna ortak olduk. Millet Bahçesi'nde sizlerle piyano dinleyeceğiz. Bager'i dinlemeye geldiğiniz için teşekkür ediyorum" dedi.

Cumhuriyet Ortaokulu'nda okuyan ve Bilim Sanat Merkezi'nde piyano dersi aldığını ifade eden Çalışcı, Millet Bahçesi'nde yüzlerce kişiye piyano çaldığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Güzel bir dinleti oldu. Katılan herkese teşekkür ederim. 15 parça çaldım. Burada en sevdiğim Türk Marşı'nı çaldım. Gerçekten çok güzel bir ortamdı. Katılan dinleyicilere teşekkür ediyorum." dedi.

Alkışların bagere iyi geldiğini söyleyen Bager'in babası Mehmet Çalışcı ise, "Bager 15 parça çaldı. Böyle organizasyonlar Bager'i çok geliştiriyor. Bager, insanların alkışlarını duyunca kendine iyi hissediyor. Bager, çok güzel parçalar çaldı." ifadesini kullandı.

Müzik öğretmeni Fevzi Çağlı da dinletinin sonunda kemanla Bager'e eşlik etti.